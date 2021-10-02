Під час трансляції виставки Xbox Tokyo Game Show 2021 Тод Говард розповів, що у Starfield буде набагато більше діалогових рядків, ніж у попередніх іграх Bethesda, таких як Skyrim та Fallout 4.

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Задовго до офіційної дати виходу гри, якою значиться 11 листопада 2022 року, розробники із Bethesda Softworks все більше діляться інформацією про майбутній довгоочікуваний проєкт, який знаходиться в розробці ось уже 25 років.

Тод Говард вже раніше розповідав, що Starfield одна із найбільш амбітних ігор студії, схожа до попередніх проєктів Bethesda, своїм розмахом і масштабом. Особливо це стосується таких RPG, як франшизи Elder Scrolls і Fallout. Проте майбутній проєкт, хоча й буде "схожим на Skyrim у космосі", але, за словами розробника, історія його світу та можливості гравців будуть набагато більшими та продуманішими.

Тизер-трейлер Starfield



Однією з речей, які будуть покликані подарувати геймерам неповторний рольовий досвід буде діалогова система, яка стане найбільшою з-поміж усіх ігор студії. Таким чином у Starfield на гравців чекатиме понад 150 тисяч рядків діалогу, у той час, коли у Skyrim їх було всього 60, а у Fallout 4 – 111 тисяч.

За словами Тода Говарда, саме список діалогових ліній допоможе зробити гру адаптивною для будь-якого типу геймерів і кожен гравець зможе бути у грі саме "тим, ким він захоче".