Во время трансляции выставки Xbox Tokyo Game Show 2021 Тод Говард рассказал, что в Starfield будет гораздо больше диалоговых строк, чем в предыдущих играх Bethesda, таких как Skyrim и Fallout 4.

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Задолго до официальной даты выхода игры, которой значится 11 ноября 2022 года, разработчики из Bethesda Softworks все больше делятся информацией о будущем долгожданном проекте, находящимся в разработке вот уже 25 лет.

Тод Говард ранее уже рассказывал, что Starfield одна из самых амбициозных игр студии, похожа на предыдущие проекты Bethesda, своим размахом и масштабом. Особенно это касается таких RPG, как франшизы Elder Scrolls и Fallout. Однако будущий проект, хотя и будет "похожим на Skyrim в космосе", но, по словам разработчика, история его мира и возможности игроков будут намного больше и продуманней.

Тизер-трейлер Starfield



Одной из вещей, призванных подарить геймерам уникальный ролевой опыт будет диалоговая система, которая станет крупнейшей из всех игр студии. Таким образом в Starfield игроков ожидают более 150 тысяч строк диалога, в то время, когда в Skyrim их было всего 60, а в Fallout 4 – 111 тысяч.

По словам Тода Говарда, именно список диалоговых линий поможет сделать игру адаптивной для любого типа геймеров и каждый игрок сможет быть в игре именно "тем, кем он захочет".