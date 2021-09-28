Прежде чем выпустить Death Stranding, легенда игропрома Хидео Кодзима собирался возглавить возрождение классической серии ужасов – Silent Hill, пока проект не был отменен правообладателями из Konami. В разработке игры должны были принять участие некоторые известные личности, продолжившие сотрудничество с Кодзимой в Death Stranding, включая Нормана Ридуса из "Ходячих мертвецов" и оскароносного режиссера Гильермо дель Торо.

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О проекте Silent Hills было объявлено в 2014 году в конце коротенькой демонстрационной версии под названием "P. T.", но, после отмены разработки, демо было изъято из магазина PlayStation и с тех пор игроки потеряли возможность испытать его самостоятельно. Несмотря на такую историю, "P. T." была чрезвычайно хорошо воспринята геймерами и критиками, которые в один голос называли ее одной из лучших игр ужасов и с превеликим сожалением восприняли новость об отмене полноценного проекта.

Лиза с P. T. / изображение br.ign.com

Однако, новая деталь, найденная в Death Stranding Director's Cut, заставила поклонников творчества Хидео Кодзи строить теории о возобновлении работы над Silent Hills. Дело в том, что в Director's Cut игроки стали замечать, что главному герою снятся необычные кошмары. Во время отдыха, Сэму, роль которого выполняет Норман Ридус, который должен быть главным героем и в Silent Hills, может присниться кошмар, очевидно намекающий на сцену из отмененной игры.

В нем герой замечает загадочную фигуру в душе, силуэт которой напоминает Лизу из "P. T.". Видение издает аналогичные звуки и ведет себя точно так же, как и монстр из демоверсии.

Пасхалка в Death Stranding Director's Cut



После этого некоторые пользователи стали предполагать, что Кодзима добавил эту пасхалку в игру намеренно с намеком на восстановление разработки Silent Hills. В противовес им выступают менее оптимистично настроенные геймеры, утверждающие, что это лишь отсылка или использование старой идеи – не больше.

Кто из них окажется правым, покажет только время, но ни те, ни другие точно не отказались бы от очередного шедевра авторства Хидео Кодзимы.