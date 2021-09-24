Среди десятков тысяч инди-игр, выходящих ежегодно иногда можно найти настоящий бриллиант. Вспомните хотя бы историю, наверное самой популярной игры в мире – Minecraft, которая начиналась как разработка одного человека. Похоже, нечто подобное постигнет и проект бразильского энтузиаста Джеффа Рамоса, концепт игры которого стал настоящим хитом в сети.

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Несмотря на то, что Рамос начал работу над своим уникальным персонажем как минимум с февраля 2021, Handcop только недавно привлек внимание пользователей портала Reddit, когда сам автор сделал пост с GIF файлом и юмористической подписью "Слишком ленивый, чтобы анимировать все тело".

С тех пор, герой полиции Майкл МакЗапьястье (в оригинале McWrist) собрал более 100 000 предпочтений и получил огромную популярность в сети. В дополнение к лайкам, бесчисленные комментаторы просто таки умоляли Рамоса сделать полноценную игру о приключениях необычного героя и бразильский разработчик подтвердил, что это действительно произойдет, ведь он занимается разработкой Handcop уже более года времени и забавный концепт не останется на стадии мема.

Итак, геймеры действительно смогут взять под свой контроль обезглавленную антропоморфную человеческую руку, которая умело руководит пистолетом и уничтожает своих противников в стильном неоновом сетинге.



Но и это еще не все, как Рамос рассказал в интервью IGN, в игре также будет стелс, поскольку небольшой размер титульного героя поможет ему проходить через тесные локации.

В эти выходные я не мог заснуть, потому что мой телефон не умолкал, у меня было так много сообщений от людей о том, что они хотят поиграть в подобное, что это должна быть игра, или насколько странный этот персонаж. Это было хорошо, главным образом потому, что эти три секунды – это год упорной работы над концепцией, в которую я действительно верил и которой увлечен, – отметил Рамос в интервью.

Как ни парадоксально, единственное чего хотел бы создатель проекта – это, чтобы его разработкой занялось чуть больше рук, но, по словам энтузиаста, даже если он не найдет единомышленников, то импульса от реакции пользователей Reddit ему хватит, чтобы воплотить замысел в жизнь.