Игрок Call of Duty: Warzone потратил 48 часов на создание собственной версии игры, о чем рассказал в видео на YouTube.

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Warzone прямо сейчас – одна из самых популярных видеоигр. Она позволяет игрокам окунуться в привычный геймплей королевской битвы, чтобы побороться за выживание, и делает это лучше всего среди представителей жанра. К сожалению, огромной проблемой проекта является постоянный рост числа читеров, которые буквально разрушают все впечатление от игры обычным геймерам.

Именно это побудило начинающего разработчика видеоигр Усмана Сиддики создать свой вариант игры, в которой мошенники не помешают ему быть лучшим. К тому же по словам энтузиаста это прекрасный способ развить собственные навыки.

Полное видео Усмана



Установив таймер на 48 часов, геймер начал с создания физических особенностей игры: то, что начиналось как белый куб быстро стало основой будущего проекта. Далее Усман сосредоточился на броне, защищающей игрока, шкале здоровья и деньгах, которые пользователь может накапливать в игре.

Модели основных типов оружия из Warzone парень нашел в свободном доступе сразу с анимациями, что сэкономило ему время. Для воспроизведения звуков в своем проекте Усман использовал видеоролики игрового процесса Warzone с YouTube, а похожую по стилистике карту также заимствовал с бесплатных ресурсов.

Разумеется, конечный результат даже не приблизился к масштабам работы Raven Software, однако заразительный энтузиазм парня все же заслуживает похвалы, особенно как для игры, которая была создана всего лишь за двое суток.