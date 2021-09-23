Видеоигру Red Dead Redemption 2 можно смело называть одной из самых реалистичных, хотя ее релиз и состоялся почти три года назад. Интересно, что некоторые телешоу даже становились "жертвами" ее реалистичности. Поэтому и неудивительно, что именно эта игра часто становится своеобразным рабочим местом для энтузиастов, которые ищут фотореализм в видеоиграх.

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На этот раз за Red Dead Redemption 2 решил взяться автор ютуб-канала Digital Dreams, который специализируется на демонстрации самых красивых видеоигр. Он захотел не только улучшить графическую составляющую этого проекта, но и показать его максимум. Для этого он выставил максимально возможные настройки графики и запустил видеоигру с разрешением 8K на флагманской видеокарте GeForce RTX 3090.

Понятно, что ни один подобный проект с осовременивания не может обойтись без модификаций, а всего в этой работе он использовал более 50 модов. Не забыл энтузиаст и о трассировки лучей, а в целом сымитировать подобный эффект он смог с помощью собственного пресета с названием "ReShade Beyond all limits". Стоит добавить, что вся информация об использованных в работе модах есть в описании к этому видео.

Пользователям сети его запись очень понравилась, а вообще она уже собрала более 120 тысяч просмотров и немало положительных отзывов. О полноценном фотореализме вряд ли можно говорить даже сейчас, хотя и стоит добавить, что такая обновленная игра выглядит прекрасно. Особенно хочется отметить пейзажи, воду, погодные эффекты и облака. Наверное, самым слабым местом этой обновленной игры есть деревья, а если точнее, то их анимации.

Видеоигра Red Dead Redemption 2 с модами на видеокарте GeForce RTX 3090: видео