Відеогру Red Dead Redemption 2 можна сміливо називати однією з найреалістичніших, хоча її реліз й відбувся майже три роки тому. Цікаво, що деякі телешоу навіть ставали "жертвами" її реалістичності. А тому й недивно, що саме ця гра часто стає своєрідним робочим місцем для ентузіастів, які шукають фотореалізм у відеоіграх.

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Цього разу за Red Dead Redemption 2 вирішив взятися автор ютуб-каналу Digital Dreams, який спеціалізується на демонстрації найкрасивіших відеоігор. Він захотів не лише покращити графічну складову цього проєкту, а й показати його максимум. Для цього він виставив максимально можливі налаштування графіки та запустив відеогру з роздільною здатністю 8K на флагманській відеокарті GeForce RTX 3090.

Зрозуміло, що жоден подібний проєкт з осучаснення не може обійтися й без модифікацій, а всього в цій роботі він використав понад 50 модів. Не забув ентузіаст й про трасування променів, а загалом зімітувати подібний ефект він зміг за допомогою власного пресету з назвою "ReShade Beyond all limits". Варто додати, що вся інформація про використані у роботі моди є в описі до цього відео.

Користувачам мережі його запис дуже сподобався, а взагалі він вже зібрав понад 120 тисяч переглядів та чимало позитивних відгуків. Про повноцінний фотореалізм навряд чи можна говорити навіть зараз, хоча й варто додати, що така оновлена гра має прекрасний вигляд. Особливо хочеться відзначити краєвиди, воду, погодні ефекти та хмари. Напевно, найслабшим місцем цієї оновленої гри є дерева, а якщо точніше, то їхні анімації.

Відеогра Red Dead Redemption 2 з модами на відеокарті GeForce RTX 3090: відео