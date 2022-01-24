Усі шанувальники відеоігор знають, що реліз Battlefield 2042 обернувся справжньою катастрофою. Відеогра отримала дуже низькі оцінки від критиків та геймерів, а також швидко втратила майже всю свою аудиторію.

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Цей проєкт можна сміливо називати одним з найбільших розчарувань 2021 року, щоправда, таким він став не лише для шанувальників серії. Згідно з інформацією Тома Хендерсона, керівництво компанії Electronic Arts також дуже незадоволене Battlefield 2042.

Інсайдер відзначив, що поки вони не розуміють, як можна розв'язати цю проблему. А яскравим підтвердженням цих слів може слугувати те, що зараз розробники майже не контактують з аудиторією. Журналіст розповів, що загалом представники компанії Electronic Arts розглядають різноманітні варіанти розвитку відеогри.

На думку Тома Хендерсона, найімовірнішим є частковий перехід Battlefield 2042 на умовно-безплатну модель розповсюдження. У цьому випадку всі геймери отримають доступ до одного з режимів відеогри. Таку інформацію підтвердили деякі розробники Battlefield 2042, а також аналітики, які працюють в індустрії відеоігор.

Згідно з даними інсайдера, безплатним можуть зробити режим "Portal", який дуже сподобався шанувальникам серії. На думку розробників, його концепція найкраще підходить для F2P-моделі та подальшого розвитку в її межах.

Том Хендерсон відзначив, що серед варіантів був й режим "Hazard Zone", щоправда, від цієї ідеї швидко відмовилися. Річ у тім, що він не виправдав їхніх сподівань, а також не може похизуватися хорошим онлайном. Інсайдер додав, що поки не варто відкидати й варіант з окремою умовно-безплатною королівською битвою.

Також журналіст поспілкувався з юристом на тему подібних змін. Останній відзначив, що Electronic Arts не зобов'язана повертати геймерам кошти у випадку часткового переходу до F2P-моделі. А все тому, що розробники неодноразово відзначали, що будуть покращувати та доопрацьовувати відеогру. Наостанок додамо, що представники цієї компанії поки ніяк не коментували такі чутки.

Інформація Тома Хендерсона про майбутнє Battlefield 2042: відео