Призовий фонд

Цьогорічний тринадцятий RLCS має величезний призовий фонд у розмірі 1 165 500 доларів, за який змагатимуться 16 команд, що пройшли кваліфікацію. Ось офіційний розподіл призового фонду:

  • 1 місце: 300 000 доларів.
  • 2 місце: 150 000 доларів.
  • 3-4 місця: 99 000 доларів.
  • 5-6: 84 000 доларів.
  • 7-8: 66 000 доларів.
  • 9-11: 42 000 доларів.
  • 12-14: 22 500 доларів.
  • 15-16: 12000 доларів.

Крім цього, переможці чемпіонату отримають спеціальний трофей.

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Дати проведення

Подія пройде на Dickies Arena у Форт-Ворті, штат Техас з 10 по 15 вересня.

  • З 10 по 13 очікується Swiss Stage, де команди змагатимуться одна проти одної, щоб визначити 8 учасників, які вийдуть у плей-офф.
  • 14 вересня – швейцарський Tiebreaker.
  • 14-15 вересня – Плей-офф.

Учасники

Цього року змагаються 16 команд. Ось список усіх, хто бере участь у змаганнях:

  • Gentle Mates Alpine
  • Team BDS
  • Team Vitality
  • Karmine Corp
  • G2 Stride
  • Gen.G Mobil1 Racing
  • Spacestation Gaming
  • OG
  • PWR
  • QuikTrip Pioneers Gaming
  • FURIA Esports
  • Team Secret
  • Team Falcons
  • Anything
  • Gaimin Gladiators
  • Limitless

Цього року було обрано дещо інший формат, який передбачає більшу кількість етапів та ігор.

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