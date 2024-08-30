Усе про чемпіонат світу з Rocket League: дати, призи та учасники
Чекаєте на Чемпіонат світу з RLCS 2024 року? Масштабна подія Rocket League вже не за горами, тож учасники готуються битися один з одним у найяскравішому автофутбольному дійстві, яке коли-небудь бачили вболівальники. Ось усе, що потрібно знати про Чемпіонат світу з RLCS 2024, включаючи його призовий фонд, дати проведення та учасників.
Призовий фонд
Цьогорічний тринадцятий RLCS має величезний призовий фонд у розмірі 1 165 500 доларів, за який змагатимуться 16 команд, що пройшли кваліфікацію. Ось офіційний розподіл призового фонду:
- 1 місце: 300 000 доларів.
- 2 місце: 150 000 доларів.
- 3-4 місця: 99 000 доларів.
- 5-6: 84 000 доларів.
- 7-8: 66 000 доларів.
- 9-11: 42 000 доларів.
- 12-14: 22 500 доларів.
- 15-16: 12000 доларів.
Крім цього, переможці чемпіонату отримають спеціальний трофей.
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Дати проведення
Подія пройде на Dickies Arena у Форт-Ворті, штат Техас з 10 по 15 вересня.
- З 10 по 13 очікується Swiss Stage, де команди змагатимуться одна проти одної, щоб визначити 8 учасників, які вийдуть у плей-офф.
- 14 вересня – швейцарський Tiebreaker.
- 14-15 вересня – Плей-офф.
Учасники
Цього року змагаються 16 команд. Ось список усіх, хто бере участь у змаганнях:
- Gentle Mates Alpine
- Team BDS
- Team Vitality
- Karmine Corp
- G2 Stride
- Gen.G Mobil1 Racing
- Spacestation Gaming
- OG
- PWR
- QuikTrip Pioneers Gaming
- FURIA Esports
- Team Secret
- Team Falcons
- Anything
- Gaimin Gladiators
- Limitless
Цього року було обрано дещо інший формат, який передбачає більшу кількість етапів та ігор.
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