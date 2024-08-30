Усе про чемпіонат світу з Rocket League: дати, призи та учасники

Чекаєте на Чемпіонат світу з RLCS 2024 року? Масштабна подія Rocket League вже не за горами, тож учасники готуються битися один з одним у найяскравішому автофутбольному дійстві, яке коли-небудь бачили вболівальники. Ось усе, що потрібно знати про Чемпіонат світу з RLCS 2024, включаючи його призовий фонд, дати проведення та учасників.

Призовий фонд

Цьогорічний тринадцятий RLCS має величезний призовий фонд у розмірі 1 165 500 доларів, за який змагатимуться 16 команд, що пройшли кваліфікацію. Ось офіційний розподіл призового фонду:

1 місце: 300 000 доларів.

2 місце: 150 000 доларів.

3-4 місця: 99 000 доларів.

5-6: 84 000 доларів.

7-8: 66 000 доларів.

9-11: 42 000 доларів.

12-14: 22 500 доларів.

15-16: 12000 доларів.

Крім цього, переможці чемпіонату отримають спеціальний трофей.

Дивіться також The International 2024 потішить гравців відсутністю найбільш дратівливої частини турніру

Дати проведення

Подія пройде на Dickies Arena у Форт-Ворті, штат Техас з 10 по 15 вересня.

З 10 по 13 очікується Swiss Stage, де команди змагатимуться одна проти одної, щоб визначити 8 учасників, які вийдуть у плей-офф.

14 вересня – швейцарський Tiebreaker.

14-15 вересня – Плей-офф.

Учасники

Цього року змагаються 16 команд. Ось список усіх, хто бере участь у змаганнях:

Gentle Mates Alpine

Team BDS

Team Vitality

Karmine Corp

G2 Stride

Gen.G Mobil1 Racing

Spacestation Gaming

OG

PWR

QuikTrip Pioneers Gaming

FURIA Esports

Team Secret

Team Falcons

Anything

Gaimin Gladiators

Limitless

Цього року було обрано дещо інший формат, який передбачає більшу кількість етапів та ігор.

Обожнюєте кіберспорт та все, що з ним пов’язано? Тоді саме час підписатись на Favbet. Ліцензійний букмекер зібрав усе важливе в одному місці – прогнози на турніри улюблених команд та результати епічних поєдинків – топові кіберспортивні події чекають на вас!



ЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.



ТОВ “БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ “ФАВБЕТ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022, та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.