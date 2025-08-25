Завершився турнір з Counter-Strike 2 у рамках Esports World Cup 2025, тож фанати кіберспорту отримали нових чемпіонів світу з популярної дисципліни. Фінал здивував багатьох.

Фінал EWC 2025 з CS 2 важко назвати чимось передбачуваним, адже фаворити публіки не потрапили до нього, вдовольнившись матчем за 3 місце, повідомляє 24 Канал.

Цікаво Клубний чемпіонат Esports World Cup уже назвав переможця, ще завершення події

Початок Монгольської домінації?

Йдеться не про NAVI, які з ганьбою покинули турнір у перший же день, а про Vitality та Falcons, що не пройшли до грандфіналу.

У "бронзовому поєдинку" перемогу святкувати "соколи", які виграли 2:1 за мапами, розгромивши французьких суперників на двох останніх: Inferno 13:9, Train 13:3, Nuke 13:3.

До слова, тримати руку на пульсі усіх подій та дисциплін Esports World Cup 2025 було дуже зручно разом з експертами Favbet. На платформі оперативно оновлюють інформацію по усіх масштабних турнірах. Всі необхідні дані для фанатів кіберспорту завжди під рукою на Favbet.

У вирішальному поєдинку зійшлися 4 та 8 місце рейтингу HLTV – The MongolZ та Aurora відповідно.

Матч проходив за схемою BO5 (5 мап до 3 перемог), але все завершилося значно раніше, ніж хтось міг очікувати.

Серія розпочалася з вибору MongolZ на карті Mirage, де обидві команди з самого початку показали фантастичну майстерність.

Зірки Aurora грали якнайкраще: Ісмаїлджан "⁠XANTARES⁠" Дерткардеш та Озґюр "⁠woxic⁠" Екер неймовірно потужно увійшли в гру, даруючи глядачам незабутні моменти.

Момент woxic 1 проти 4: дивіться відео

Боротьба була рівною до самого кінця, але в певний момент Aurora не змогли скористатися перевагою та "закрити" мапу в основний час. Як наслідок, в овертаймах монгольський колектив показав впевненішу гру та зумів вирвати перемогу – 16:14.

Далі був Dust 2, де команди продовжили йти "ніздря в ніздрю". MongolZ завершили першу половину 7:5 і ще й взяли перші 2 раунди в другій. Однак Aurora вдалося повернутися в гру та зробити рахунок 9-9.

Усе почало нагадувати попередню карту, але монгольський колектив не повторив помилки опонентів.

"Хазяї" Dust 2 зібралися та змогли дотиснути турецьку п'ятірку, закінчивши другу мапу грандфіналу 13:9 на свою користь.

Wicadia вразив стрільбою з Deagle: перегляньте ролик

Третьою і, як виявилося, вирішальною ареною для протистояння став Nuke. На превеликий жаль для нейтральних шанувальників кіберспорту, він виявився менш конкурентним у виконанні Aurora.

Майстерклас гри з AWP від 910: дивіться відео

Ймовірно, колектив не витримав напруги та віддав усе, що міг, на попередніх двох картах.

Тож на Nuke монголи, як у старі-добрі часи, у кавалерійському темпі знесли опонентів, забравши перемогу з розгромними 13:4 та ставши чемпіонами світу з Counter-Strike 2.

Ця звитяга поповнила рахунок організації на суму в 500 тисяч доларів та вчергове довела усім скептикам, що The MongolZ зовсім не випадково опинилися так високо у глобальному рейтингу.