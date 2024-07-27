Зламаних геймпадів побільшає: в EA FC 25 на геймерів чекатиме два суперечливі нововведення

Нова частина футбольного симулятора від EA Sports – EA FC 25 запровадить дві нові функції, від яких у геймерів точно виникатимуть приступи праведного гніву.

Реліз EA FC 25 звично планується на початку осені, а це означає, що EA Sports починають розповідати чим цього разу буде дивувати геймерів їхній черговий футбольний симулятор, повідомляє Games 24.

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Тактичні фоли та "косплей на Джерарда" ламатимуть геймпади гравців EA FC 25

Останній трейлер ігрового процесу майбутньої новинки вихвалявся перед глядачами вдосконаленою системою штучного інтелекту, збільшеною кількістю анімацій, новими фінтами та іншим, але геймерам найбільше запам'яталося зовсім не це.

Геймплейний трейлер – перегляньте відео

EA FC 25 додасть можливість здійснювати умисні, тактичні порушення правил, за які гравець гарантовано отримуватиме жовту картку.

Ця функція стане корисною у зриві небезпечних контратак та інших ігрових епізодах, а шанувальники віртуального футболу вже пророкують, що окрім цього вона також стане причиною не одного розбитого геймпада.

Нова функція в EA FC 25 – дивитися відео

Іншим нововведенням стане те, що при невдалій передачі ваш гравець може послизнутися, точнісінько як легендарний Стівен Джеррард у злощасному матчі проти Ньюкасла, відомому кожному шанувальнику Англійської Прем'єр-ліги.

"Особливі" передачі в EA FC 25 – перегляньте ролик

Хоча зазвичай будь-які нововведення в футсимах від EA викликають в геймерів лише позитив, цього разу спільнота поділилася на два табори.

Один – звично радіє новим механікам, а учасники іншого вказують, що EA FC 24 мала стільки проблем, що краще б розробники займалися їх виправленням, а не додавали зовсім необов'язкові функції.

Хто виявиться правим, побачимо восени, коли всі охочі геймери зможуть вийти на зелені газони EA FC 25.