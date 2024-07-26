Не завжди численні перенесення виходу ігор стають причиною її невдачі, а іноді навіть навпаки – дають розробникам такий необхідний час аби довести все до ладу. Про 4 гри, яким кількість перенесень лишень пішла на користь розповість Games 24.

До теми STALKER 2 знову перенесли: новий тизер оголосив дату релізу

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Перша дата релізу / остаточний вихід: 2015 рік / 3 березня 2017 року

2015 рік / 3 березня 2017 року Кількість перенесень: 2

Одна з найкращих відеоігор в історії індустрії спочатку могла з'явитися ще у 2015 році й лише на консолі Wii, але в процесі розробки в Nintendo вирішили відкласти проєкт, оскільки потребували більше часу для його завершення.

Згодом, гру довелося відкласти ще раз, але вже для того аби дозволити забавці одночасно з Wii вийти на новітній тоді Switch.

Трейлер проєкту – дивитися відео

А тепер залишається лише гадати хто більше на кого вплинув: Breath of the Wild на успіх консолі чи навпаки.

Mafia II

Перша дата релізу / остаточний вихід: 2008 рік / 27 серпня 2010 року

2008 рік / 27 серпня 2010 року Кількість перенесень: 3

Реліз легендарної Mafia II загалом тричі відкладався із загальним терміном затримок у практично 2 роки.

Трейлер проєкту – перегляньте ролик

Попри численні перенесення, це лише пішло на користь чеським розробникам, адже вони отримали такий необхідний час для того аби допрацювати ключові елементи гри, що надалі заслужили численну похвалу як від геймерів так і від критиків.

Team Fortress 2

Перша дата релізу / остаточний вихід: 1999 рік / 10 жовтня 2007 року

1999 рік / 10 жовтня 2007 року Кількість перенесень: 3

Ось кому довелося зовсім не солодко, так це цьому командному шутерові від Valve.

Спочатку гра планувалася як однокористувацька пригода під назвою Team Fortress 2: Brotherhood of Arms та мала вийти ще у далекому 1999 році. Тоді у Valve вирішили трішки "посунути" дату релізу, аби мати змогу втілити в життя більше своїх ідей та скористатися просунутішими технологіями.

Трейлер проєкту – дивиться відео

Тривав цей процес досить довго, аж поки Team Fortress 2 не була повторно анонсована у 2004 році з абсолютно новим художнім стилем і ігровим процесом, що значно відрізнявся від початкової концепції.

У 2007 році гра побачила світ та стала одним з найуспішніших багатокористувацьких шутерів, який серед іншого цілком можна вважати "праотцем" сучасної системи скінів.

Persona 5

Перша дата релізу / остаточний вихід: кінець 2014 року / 4 квітня 2017 року

кінець 2014 року / 4 квітня 2017 року Кількість перенесень: 4

Вперше анонсована у 2013 році JRPG планувалася до релізу вже наприкінці наступного року, але сталося зовсім не так, як гадалося.

Через те, що проєкт не було повністю завершено, його довелося перенести. Потім ще раз, а потім і ще раз.

Врешті фінальне, 3 перенесення, стосувалося лише версії гри для міжнародного ринку (в Японії вона вийшла швидше, – ред.), але усе це не завадило успіху Persona 5.

Трейлер гри – перегляньте відео

Дехто вважає саме цю гру найкращою RPG усіх часів, а сама вона отримала чимало нагород та неодноразово була номінована на звання "Гри року".