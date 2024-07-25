Коли чекати S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Нова дата релізу – 20 листопада 2024 року замість 5 вересня, як планувалося раніше. Судячи з того, що можна почути в тизері, розробники хочуть мати більше часу для того, щоб відшліфувати гру й виправити помилки.

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Знаємо, що ви могли стомитися від очікування, тому щиро цінуємо ваше терпіння. Ці два додаткові місяці дадуть нам можливість виправити більше "несподіваних аномалій" (або просто "багів", як їх ще називають),

– написали розробники.

Дивіться новий тизер, який повідомляє про перенесення: відео з українськими субтитрами

Також творці гри анонсували показ відео "S.T.A.L.K.E.R. 2 Developer Deep Dive", яке вийде на медіамайданчиках Xbox 12 серпня. Воно міститиме ексклюзивні інтерв'ю, низку нових відеоматеріалів та повне проходження одного з квестів гри.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вийде на ПК та Xbox Series X/S і з першого дня буде доступна в Game Pass. Вже сьогодні ви можете оформити попереднє замовлення на сайті розробників, а також у Steam і GOG.

Нагадаємо, гру кілька разів переносили раніше: