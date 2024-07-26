Не всегда многочисленные переносы выхода игр становятся причиной ее неудачи, а иногда даже наоборот – дают разработчикам столь необходимое время чтобы довести все до ума. О 4 играх, которым количество переносов только пошло на пользу расскажет Games 24.

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The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Первая дата релиза / окончательный выход: 2015 год / 3 марта 2017 года

2015 год / 3 марта 2017 года Количество переносов: 2

Одна из лучших видеоигр в истории индустрии сначала могла появиться еще в 2015 году и только на консоли Wii, но в процессе разработки в Nintendo решили отложить проект, поскольку нуждались в большем количестве времени для его завершения.

Впоследствии, игру пришлось отложить еще раз, но уже для того чтобы позволить игрушке одновременно с Wii выйти на новейшей тогда Switch.

Трейлер проекта – смотреть видео

А теперь остается лишь гадать кто больше на кого повлиял: Breath of the Wild на успех консоли или наоборот.

Mafia II

Первая дата релиза / окончательный выход: 2008 год / 27 августа 2010 года

2008 год / 27 августа 2010 года Количество переносов: 3

Релиз легендарной Mafia II в общей сложности трижды откладывался с общим сроком задержек в практически 2 года.

Трейлер проекта – посмотрите ролик

Несмотря на многочисленные переносы, это только пошло на пользу чешским разработчикам, ведь они получили столь необходимое время для того чтобы доработать ключевые элементы игры, что в дальнейшем заслужили многочисленную похвалу как от геймеров так и от критиков.

Team Fortress 2

Первая дата релиза / окончательный выход: 1999 год / 10 октября 2007 года

1999 год / 10 октября 2007 года Количество переносов: 3

Вот кому пришлось совсем не сладко, так это этому командному шутеру от Valve.

Изначально игра планировалась как однопользовательское приключение под названием Team Fortress 2: Brotherhood of Arms и должна была выйти еще в далеком 1999 году. Тогда в Valve решили немного "подвинуть" дату релиза, чтобы иметь возможность воплотить в жизнь больше своих идей и воспользоваться более продвинутыми технологиями.

Трейлер проекта – смотри видео

Длился этот процесс довольно долго, пока Team Fortress 2 не была повторно анонсирована в 2004 году с совершенно новым художественным стилем и игровым процессом, что значительно отличался от первоначальной концепции.

В 2007 году игра увидела свет и стала одним из самых успешных многопользовательских шутеров, который среди прочего вполне можно считать "праотцом" современной системы скинов.

Persona 5

Первая дата релиза / окончательный выход: конец 2014 года / 4 апреля 2017 года

конец 2014 года / 4 апреля 2017 года Количество переносов: 4

Впервые анонсированная в 2013 году JRPG планировалась к релизу уже в конце следующего года, но случилось совсем не так, как предполагалось.

Из-за того, что проект не был полностью завершен, его пришлось перенести. Потом еще раз, а потом и еще раз.

Наконец финальный, 3 перенос, касался только версии игры для международного рынка (в Японии она вышла быстрее, – ред.), но все это не помешало успеху Persona 5.

Трейлер игры – посмотрите видео

Некоторые считают именно эту игру лучшей RPG всех времен, а сама она получила немало наград и неоднократно была номинирована на звание "Игры года".