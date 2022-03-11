Чергове поповнення: розробники Angry Birds покидають російський ігровий ринок

Фінська студія Rovio Entertainment вирішила ввести й свої санкції проти Росії та Білорусі. Її представники зробили недоступними свої відеоігри для громадян цих країн.

З кожним днем кількість компаній та студій, які покидають російський ігровий ринок, лише збільшується. Учора про своє бажання вийти з нього офіційно заявили й розробники з фінської студії Rovio Entertainment.

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Rovio Entertainment покидає російський ринок

Відповідну заяву її представники розмістили у своєму офіційному твітері. Вони відзначили, що різко засуджують вторгнення російських військ на територію нашої країни. А також додали, що солідарні з народом України та повністю підтримують його.

Вони вказали, що зупиняють розповсюдження свої відеоігор на території Росії, а також ще й Білорусі. Представники Rovio Entertainment написали, що вже видалили свої відеогри з місцевих Google Play та Apple App Store.

Вони вже заблокували будь-які внутрішньоігрові транзакції у своїх відеоіграх для громадян Росії та Білорусі. Також відомо, що останнім не будуть доступні всі майбутні оновлення її проєктів. Представники Rovio Entertainment ще відзначили, що надають весь свій ігровий рекламний простір в Україні, Росії та Білорусі різноманітним гуманітарним організаціям.

Можливо, наступні

, що фінська студія Rovio Entertainment є розробником таких проєктів: Angry Birds, Amazing Alex, Bad Piggies та The Croods.

Здається, покидати російський відеоігровий ринок збираються й студії The Creative Assembly та Sports Interactive. Офіційної інформації поки немає, але місцеві геймери вже почали скаржитися на те, що деякі їхні відеоігри недоступні в цьому регіоні.

Ми скористалися портал SteamDB та помітили, що в деяких їхніх ігор відсутні ціни в російському регіоні. Наприклад, на Football Manager 2022 та кілька проєктів з серії Total War: WARHAMMER. Чому так сталося наразі точно невідомо, а тому краще дочекатися якоїсь офіційної інформації.

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