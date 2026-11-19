Rockstar Games повернула в серію чит-коди, які давно стали візитівкою GTA. У GTA VI вони дозволяють викликати транспорт, вимикати шкоду від падіння й змінювати вигляд світу фільтрами, але є умова.

Як відкрити чити в GTA VI?

Щоб отримати доступ до кодів, гравцям потрібно пройти основну історію, пише GosuGamers. Після цього треба завантажити збереження після завершення гри, і в меню "Progress" з'явиться вкладка "Cheats".

У цій вкладці коди розбиті на категорії: бої, транспорт, персонаж та інші. У кожній категорії приблизно по 10 читів. Серед них, наприклад, Unlimited Focus і Max Ammo, а також виклик транспорту й екранні фільтри. Більшість кодів не відкриваються автоматично: гравцям доведеться виконати прості завдання. Наприклад, підірвати 100 автомобілів або витратити 2 500 доларів на алкоголь.

Як користуватися чит-кодами?

Щоб активувати чит, потрібно відкрити внутрішньоігровий телефон і ввести певну комбінацію кнопок, утримуючи L1 та R1. Так працювали коди і в попередніх іграх серії.

Є два суттєві обмеження. Поки чити активні, трофеї та досягнення вимкнені. Крім того, гру не можна зберегти, доки коди працюють. Імовірно, так розробники хочуть, щоб гравці не проходили сюжет надто швидко.

Які чити є в грі?

Список кодів великий і охоплює кілька напрямів:

Гроші та стан персонажа . Код "$250,000" одразу додає 250 тисяч доларів. "Drunk" робить п'яними вас і вашого партнера. "Parachute" додає парашут, а "Body Armor" – бронежилет. "No Fall Damage" робить персонажа несприйнятливим до шкоди від падіння.

. Код "$250,000" одразу додає 250 тисяч доларів. "Drunk" робить п'яними вас і вашого партнера. "Parachute" додає парашут, а "Body Armor" – бронежилет. "No Fall Damage" робить персонажа несприйнятливим до шкоди від падіння. Розшук . "Raise Wanted Level" підвищує рівень розшуку на всій мапі, а "Raise Heat Level" збільшує рівень напруження в усьому місті.

. "Raise Wanted Level" підвищує рівень розшуку на всій мапі, а "Raise Heat Level" збільшує рівень напруження в усьому місті. Зброя . Серед кодів "Unlimited Focus", "Max Ammo", "Infinite Ammo" і "No Reload". Також є "All Explosive Weapons" (вибухова зброя з повним боєзапасом), "Incendiary Ammo" (запальні набої) та "Exploding Bottles" (пляшки вибухають від пошкоджень). Код "Explosive Shotgun" додає дробовик Mason & Keen Shortstraw, що стріляє вибуховими патронами, а "Hauners H-AT" – зброю Hauners H-AT.

. Серед кодів "Unlimited Focus", "Max Ammo", "Infinite Ammo" і "No Reload". Також є "All Explosive Weapons" (вибухова зброя з повним боєзапасом), "Incendiary Ammo" (запальні набої) та "Exploding Bottles" (пляшки вибухають від пошкоджень). Код "Explosive Shotgun" додає дробовик Mason & Keen Shortstraw, що стріляє вибуховими патронами, а "Hauners H-AT" – зброю Hauners H-AT. Фізика . "Attack Force" змушує кулі та удари в ближньому бою відкидати цілі. "Vehicle Force" робить те саме під час зіткнень авто. Код "Exploding Balls" змушує спортивні м'ячі вибухати від удару. Комбінація для нього така: вниз, вгору, вліво, вліво, вправо, вниз, вниз, вгору, вправо.

. "Attack Force" змушує кулі та удари в ближньому бою відкидати цілі. "Vehicle Force" робить те саме під час зіткнень авто. Код "Exploding Balls" змушує спортивні м'ячі вибухати від удару. Комбінація для нього така: вниз, вгору, вліво, вліво, вправо, вниз, вниз, вгору, вправо. Транспорт . Коди викликають понад два десятки одиниць техніки: швидку Interstate Ambulance, Airboat 09, Bravado Banshee, Nagasaki Carbon RS, Maibatsu Boomazoom, Tuff BMX, ’65 Vapid Dominator, Progen Emerus, надувного фламінго, літак Hauners P-996 Lazer, таксі Vapid Stanier G2, пожежну MTL Pumper, бульдозер HVY, Lapwing Mallard, Brimstone Golfer, Nagasaki Sea Sparrow, Maibatsu Sanchez, танк Hauners Rhino, Speeder 700 GT, Truffade Thrax і Western Zombie Bobber. Окремо працюють "Repair Vehicle" (повний ремонт авто) та "Unlimited Nitrous" (нітро й пальне не закінчуються).

. Коди викликають понад два десятки одиниць техніки: швидку Interstate Ambulance, Airboat 09, Bravado Banshee, Nagasaki Carbon RS, Maibatsu Boomazoom, Tuff BMX, ’65 Vapid Dominator, Progen Emerus, надувного фламінго, літак Hauners P-996 Lazer, таксі Vapid Stanier G2, пожежну MTL Pumper, бульдозер HVY, Lapwing Mallard, Brimstone Golfer, Nagasaki Sea Sparrow, Maibatsu Sanchez, танк Hauners Rhino, Speeder 700 GT, Truffade Thrax і Western Zombie Bobber. Окремо працюють "Repair Vehicle" (повний ремонт авто) та "Unlimited Nitrous" (нітро й пальне не закінчуються). Час і погода. "Move Time Forward" пересуває час доби вперед, "Pause Time of Day" зупиняє його, а "Cycle Weather" змінює погоду.

Які візуальні фільтри доступні?

Окрему групу складають екранні фільтри. "Golden Hour" додає золотистий відтінок і широкоекранне співвідношення сторін. "Powdered Sugar" робить світ білим із блискучими акцентами, а "Bubblegum" фарбує його у фіолетовий та жовтий. "Pinhole" імітує камеру-обскуру, "Neon Jungle" додає неонове підсвічування, а "Yesteryear" – чорно-біле зображення старого телевізора. "Cataclysm" заповнює світ густим димом, "Videotape" імітує відеокасету, "Dark Mirror" перевертає світ догори дриґом і робить його чорним, а "Migraine" розмиває та спотворює картинку. "Dollhouse" дає яскравий фільтр із вузьким співвідношенням сторін. Також є "Fast Forward" (розмиття руху й прискорені хмари), "Fisheye", "Faded Glory" (кольоровий ЕПТ-телевізор), "Pixel Art" і "Hellscape", що фарбує світ у червоний та оранжевий із маревом від жару.

Окремо є чит "Unlock", який вимагає знайти всі 24 колекційні картки для Vice City Flamingo.