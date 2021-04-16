Вийшли на новий рівень: чітери використовують у Call of Duty: Warzone девайси, яких немає у грі

Гравці у відеогру Call of Duty: Warzone почали стикатися з новими видами чітерства. Деякі шахраї використовують пристрої, які навіть не з'являлися поки у грі.

Кілька днів тому розробники Call of Duty: Warzone відзначили, що за останній рік заблокували 475 тисяч чітерів. Звісно, цифра вражаюча, але більшість гравців навряд чи відчула якесь покращення. Подібні дії дуже важко назвати ефективними, якщо гра безплатна, а створити новий обліковий запис може навіть дитина.

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Більшість чітерів використовує у цій відеогрі достатньо стандартні види заборонених програм ("wallhack" чи "aimbot"). Щоправда, ця історія не про класичні варіанти чітерства, бо деякі гравці у Call of Duty: Warzone почали використовувати інноваційні варіанти таких програм. Чимало подібних постів вже можна знайти на Reddit, хоча найпопулярнішим стало відео стрімера Yungstaz. За два дні його запис зібрав майже 400 тисяч переглядів у твітері.

Після смерті він вирішив поспостерігати за своїм опонентом, який навіть не намагався приховати факт свого чітерства. Щоправда, звичайним чітером його назвати дуже важко, бо він використовував якусь нову систему міток, яка автоматично відмічала всіх ворогів на мапі. Також він використовував пристрій нічного бачення чи щось в такому дусі. Найцікавіше, що подібного девайса навіть немає у відеогрі Call of Duty: Warzone. Кількість репортів від Yungstaz просто зашкалювала.

Стрімер вирішив додати чітера у лоббі, щоб поспілкуватися та дізнатися якусь інформацію про його інноваційні методи. Виявилося, що він використовує ці чіти вже п'ять місяців та не купував їх. Дуже ймовірно, що шахрай сам їх й створив, хоча продавати відмовився. Також можна відзначити, що у цього гравця постійно змінювався його внутрішньоігровий нікнейм.

У схожу ситуацію потрапив й користувач платформи Reddit із нікнеймом PerfectEfficiency8. Його чітер також "прошивав" стіни, дуже точно стріляв та використовував пристрій нічного бачення. Можливо, лише обмежене коло геймерів користується такими чітами.

Чітер, якого знайшов користувач Yungstaz – відео

Чітер, якого знайшов користувач PerfectEfficiency8 – відео