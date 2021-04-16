Игроки в видеоигру Call of Duty: Warzone начали сталкиваться с новыми видами читерства. Некоторые мошенники используют устройства, которые даже не появлялись пока в игре.

Несколько дней назад разработчики Call of Duty: Warzone отметили, что за последний год заблокировали 475 тысяч читеров. Конечно, цифра впечатляющая, но большинство игроков вряд ли почувствовало какое-то улучшение. Подобные действия очень трудно назвать эффективными, если игра бесплатная, а создать новую учетную запись может даже ребенок.

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Большинство читеров использует в этой видеоигре достаточно стандартные виды запрещенных программ ("wallhack" или "aimbot"). Правда, эта история не о классических вариантах читерства, потому что некоторые игроки в Call of Duty: Warzone начали использовать инновационные варианты таких программ. Немало подобных постов уже можно найти на Reddit, хотя самым популярным стало видео стримера Yungstaz. За два дня его запись собрала почти 400 тысяч просмотров в твиттере.

После смерти он решил понаблюдать за своим оппонентом, который даже не пытался скрыть факт своего читерства. Правда, обычным читером его назвать очень трудно, потому что он использовал какую-то новую систему меток, которая автоматически отмечала всех врагов на карте. Также он использовал устройство ночного видения или что-то в таком духе. Самое интересное, что подобного девайса даже нет в видеоигре Call of Duty: Warzone. Количество репортов от Yungstaz просто зашкаливало.

Стример решил добавить читера в лобби, чтобы пообщаться и узнать какую-то информацию о его инновационных методах. Оказалось, что он использует эти читы уже пять месяцев и не покупал их. Очень вероятно, что мошенник сам их и создал, хотя продавать отказался. Также можно отметить, что у этого игрока постоянно менялся его внутриигровой никнейм.

В похожую ситуацию попал и пользователь платформы Reddit с никнеймом PerfectEfficiency8. Его читер также "прошивал" стены, очень точно стрелял и использовал устройство ночного видения. Возможно, только ограниченный круг геймеров пользуется такими читами.

Читер, которого нашел пользователь Yungstaz – видео

Читер, которого нашел пользователь PerfectEfficiency8 – видео