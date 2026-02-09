Про що говорив обвинувачений під час арешту?

35-річний Роберт Річенс з Оксфорда сам зателефонував до екстрених служб 30 травня та повідомив про скоєний злочин, що стосувався його колишньої партнерки, 40-річної Рейчел Вон. Під час дзвінка він наполягав, що не мав наміру робити нічого поганого й не усвідомлював наслідків своїх дій, проте було вже пізно, пише TheGamer.

Дивіться також Гравці розлючені останнім поворотом у Helldivers 2, який намагається "відбілити" агресора

Пізніше були оприлюднені кадри з бодікамер поліцейських, які прибули на місце події. Саме там Річенс, перебуваючи в емоційному стані, заявив, що йому доведеться "пропустити GTA". На уточнювальне запитання офіцера він прямо сказав, що має на увазі Grand Theft Auto VI, реліз якої на той момент був запланований на 26 травня 2026 року.

Поліціянт відповів, що до виходу гри ще багато часу, однак це не заспокоїло затриманого. У відповідь він сказав, що, ймовірно, отримає довічне ув’язнення. На відео також зафіксовано, як Річенс плаче та зізнається, що міг утекти, але замість цього вирішив повідомити про скоєне.

Момент затримання Роберта Річенса: дивіться відео

A British man got arrested for murdering his ex-girlfriend, and the first thing he worried about was missing GTA 6.



He eventually got a life sentence with a minimum term of 16 years, right around GTA 7. pic.twitter.com/GSlllwWXdE — GTA 6 Countdown (@GTAVI_Countdown) February 8, 2026

У грудні під час слухання в Oxford Crown Court чоловік визнав себе винним, пише видання METRO. Суд дійсно призначив йому довічне позбавлення волі з мінімальним терміном відбуття покарання 16 років і 1 місяць.

Таким чином, його побоювання щодо пропущеного релізу гри від Rockstar Games виявилися небезпідставними, хоча вони виглядали вельми цинічно на тлі обставин справи.