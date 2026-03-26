Ігри за сотні мільйонів: чому індустрію лихоманить і що пішло не так

Ігрова індустрія переживає непрості часи: звільнення, закриття студій і скасовані проєкти стали звичними новинами. Журналіст Bloomberg Джейсон Шрайєр пояснив, що ключова проблема – неконтрольоване зростання бюджетів на розробку великих ігор.

Чому створення ігор стало настільки дорогим?

Шрайєр звертає увагу на одну з головних тенденцій сучасного геймдеву – стрімке зростання витрат на виробництво AAA-проєктів. За його даними, сьогодні в Північній Америці бюджет таких ігор легко сягає 300 мільйонів доларів, а іноді перевищує цю позначку.

Основна частина цих витрат — це не маркетинг і не бонуси топменеджерам. Йдеться передусім про зарплати команд розробників та супутні операційні витрати. Керівництво ж, як правило, отримує винагороди у вигляді акцій, а не прямих виплат із виробничого бюджету.

Індустрія змінюється

Економіка великих ігор виглядає дедалі складніше. Якщо гра продається за 70 доларів, то студія фактично отримує близько 49 доларів з кожної копії – приблизно 30% забирають цифрові магазини. За таких умов, щоб лише "відбити" бюджет у 300 мільйонів доларів, необхідно продати понад 6 мільйонів копій. І це без урахування витрат на маркетинг, які можуть бути колосальними.

Для розуміння масштабу змін достатньо порівняти цифри різних епох. У 2009 році студія Naughty Dog витратила близько 20 мільйонів доларів Uncharted 2: Among Thieves. Через 11 років бюджет The Last of Us Part II зріс приблизно до 220 мільйонів доларів. Це показує, наскільки різко подорожчало виробництво навіть у межах однієї студії.

ШІ навряд чи щось змінить

При цьому надії на те, що генеративний штучний інтелект здатен кардинально зменшити витрати, виглядають перебільшеними. За словами Шрайєра, багато компаній уже активно використовують такі інструменти там, де це має сенс, але це не призвело до суттєвого здешевлення розробки.

Причини зростання бюджетів накопичувалися роками. Серед них – прагнення до максимально реалістичної графіки, збільшення масштабів ігор, тривалі цикли виробництва, неефективне управління та навіть зовнішні фактори, як-от зростання вартості життя в регіонах, де працюють студії.

У результаті індустрія опинилася в ситуації, коли навіть успішна гра не завжди гарантує фінансову стабільність. А будь-який провал може обернутися масовими звільненнями або закриттям студії.