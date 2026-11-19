У GTA 6 уперше за 25 років серії не можна найняти повію на вулиці. Rockstar пояснила, що залишила в грі лише те, що пасує історії закоханих утікачів Джейсона та Люсії.

Чому Rockstar прибрала цю механіку?

Можливість наймати повій на вулицях з'явилась у GTA 3 у 2001 році. Відтоді вона була в кожній основній грі серії. У GTA 6 її немає. Студія пояснила це в інтерв'ю, пише Kotaku.

Rockstar каже, що додавала лише ті функції, які підтримують сюжет про пару, що опинилась у скруті.

GTA VI – це гра про пару, яка опинилася в скруті, закоханих утікачів. Хоч ми багато взяли з попередніх частин GTA, усе, що ми впровадили у VI, ми створили, щоб підтримати дух історії, яку хотіли розповісти, та ігрові системи, які хотіли розвинути: систему розшуку, радіо, пограбування й крадіжки авто,

– прокоментував розробник Rockstar.

Студія визнає, що багато аспектів попередніх ігор у новій частині зникли. За її словами, вирішальним був сюжет.

Багато аспектів попередніх ігор у GTA VI відсутні, але елементи, які ми залишили, на нашу думку, потрібні й доповнюють відчуття та мотивацію, які ми хотіли підкреслити, поки ви проходите історію Джейсона і Люсії,

– додав розробник Rockstar.

Журналіст Kotaku провів у GTA 6 понад 150 годин. За його словами, він жодного разу не зустрів повій на вулицях Vice City. Сам він їх особливо й не шукав, бо грав роль Джейсона і Люсії як пари, що щиро піклується одне про одного. Коли ж спробував знайти таких персонажів, не побачив жодного. Про відсутність механіки він дізнався лише тоді, коли на неї вказав хтось в інтернеті.

Видання вважає, що ця можливість не є обов'язковою для хорошої GTA. Загалом GTA 6 містить майже всі функції попередніх частин: можна водити танки, тюнінгувати авто турбонаддувом і грабувати магазини.

Що залишилося в грі?

Стриптиз-клуби нікуди не зникли, і в них вистачає оголеної натури. Крім того, Джейсон і Люсія можуть бути близькими вдома, якщо гравець цього захоче.

GamesRadar, який також звернув увагу на цю зміну, зазначає, що механіка була й у GTA 5. Видання припускає, що вона може повернутися в GTA 6 Online. Імовірно, там персонаж гравця не перебуватиме у стосунках.