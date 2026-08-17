Чому проєкт Passion UA не зміг реалізувати свій потенціал

За словами кіберспортсмена, головною перешкодою для команди стали бюрократичні труднощі. За три місяці існування ростер зміг провести лише три тижні повноцінних тренувань. Постійні проблеми з отриманням віз не дозволяли гравцям зібратися разом для підготовки, що критично вплинуло на результати та моральний стан колективу, пише Dust2 Brasil.

Крапку в історії цього складу поставив відхід монгольського гравця Азбаяра "Senzu" Мунхболда у червні 2026 року, що стався лише через чотири місяці після приєднання самого Рігаля.

Перехід до Legacy й нові горизонти

Після завершення співпраці з Passion UA аргентинець отримав низку пропозицій як від бразильських, так і від міжнародних організацій. Проте вибір на користь Legacy став очевидним, оскільки на той момент команда входила до шістки найкращих у світі за міжнародними рейтингами. Рігаль підкреслив, що це була унікальна можливість закріпитися на найвищому рівні професійної сцени.

Кіберспортсмен уже знав частину гравців, зокрема latto та dumau, з якими мав досвід спільної гри раніше. Проте найбільшим відкриттям для нього стали n1ssim та arT, чий рівень гри приємно здивував новачка. У новому колективі снайпер отримав значну свободу дій, що дозволяє йому краще реалізовувати свій ігровий стиль.

Я вже знав хлопців, і це була пропозиція, від якої неможливо було відмовитися. Команда була в топ-6 світу, коли мене покликали,

– додав кіберспортсмен.

Випробування на Esports World Cup 2026

Зараз Сантіно "try" Рігаль виступає за Legacy на турнірі Esports World Cup 2026. Це дебютне змагання для гравця у складі бразильського клубу. Команда розпочала свій шлях із перемоги над NIP, проте згодом поступилася іменитому колективу FaZe Clan. Снайпер вважає, що причиною поразки стали прикрі помилки в комунікації та недотримання попередньо розробленого ігрового плану під час матчу.

Попри невдачу в останній грі, команда зберігає шанси на успіх. Попереду на Legacy чекає принципове бразильське дербі проти MIBR. Переможець цього протистояння забезпечить собі місце у плей-оф чемпіонату, тоді як команда, що програє, залишить змагання.

Для Рігаля цей матч стане ще однією можливістю довести правильність свого вибору та продемонструвати високий рівень гри, якого йому не вдалося досягти в попередньому клубі через зовнішні обставини.