Керманич розробників найкращої гри 2023 року розповів, що її шалений успіх мав доволі неочікуваний вплив на їхню роботу.

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Так багато нагород, що аж набридло отримувати

Baldur’s Gate 3 здобула незліченну кількість різноманітних нагород на усіх можливих ігрових виставках.

Однак, на думку Свена Вінке, є таке поняття, як перенасичення успіхом.

В недавньому інтерв’ю Edge генеральний директор Larian розповів, що численні перемоги насправді створили проблеми для студії.

Це впливало на розробку – було багато нагород. Це була справжня проблема, – сказав він.

Щоб впоратися з кількістю виставок, які необхідно було відвідати через тріумф Baldur’s Gate 3, Larian довелося створити систему "чергових команд", як по черзі відправлялися на нагородження, щоб пом’якшити вплив на повсякденну роботу.

Хоча Свен Вінке сказав, що безумовно вдячний за ошелешливу кількість нагород, він також назвав цей марафон церемоній "напрочуд виснажливим для душі" і сказав, що для розробників це було особливо тяжко, оскільки не давало їм поставити необхідну крапку в роботі з проєктом.