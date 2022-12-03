Директор гри Elden Ring Хідетака Міядзакі зізнався, що не має уявлення про те, як остання частина серії Soulsborne стала настільки успішною. Та він і не хоче цього знати.

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Несподіваний успіх Elden Ring

Elden Ring – це найбільш продавана гра з серії Soulsborne. Загалом її продали понад 16 мільйонів копій по всьому світу.

Директор Elden Ring Хідетака Міядзакі взяв участь у сесії запитань і відповідей, яка відбулася під час церемонії нагородження PlayStation Partner Awards 2022 у Токіо.

Після отримання нагороди за найвищі світові продажі Міядзакі запитали, у чому, на його думку, секрет успіху Elden Ring. Дивно, але Міядзакі розсміявся і відповів, що "поняття не має, в чому причина".

Офіційний трейлер гри Elden Ring: дивіться відео

Директор гри також сказав, що він не дозволить, щоб успіх Elden Ring вплинув на майбутні ігри FromSoftware, і не зупинятиметься на тому, чому вона стала таким хітом.

Я намагаюся не думати про це надто багато. Бо вважаю, що було б поганою ідеєю глибоко аналізувати це й свідомо намагатися відтворити це в іншій грі,

– пояснив Хідетака Міядзакі.

Знаючи, що він не може бути об'єктивним, коли справа доходить до відгуків про його власну роботу, Міядзакі заявив, що він не піддаватиметься численній критиці своїх ігор фанатами, оскільки бажання відповісти на конкретну критику може мати негативний вплив на компанію-розробника.