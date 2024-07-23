Колишній працівник Rockstar дав геймерам цікаву пораду щодо GTA 6

Легендарний працівник Rockstar Оббе Вермей в нещодавньому інтерв'ю розкрив свої очікування від майбутньої Grand Theft Auto 6 та зробив цікаву пораду всім геймерам, які чекають на гру.

Шанувальники культової франшизи Rockstar з нетерпінням очікують на наступний рік, оскільки саме тоді вийде GTA 6 – перша повноцінна гра серії за понад десятиліття.

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Оббе Вермей радить фанатам знизити очікування

Відомий розробник Оббе Вермей, який був технічним директором Rockstar North та працював над розробкою багатьох частин GTA, розповів про власні очікування від наступної "серії" кримінальної саги.

На думку ветерана індустрії, GTA 6 не буде "дуже відрізнятися" від GTA 5, тому деяким фанатам слід трошки зменшити свої очікування.

Трейлер GTA 6 – дивитися відео

Вермей стверджує, що це буде зумовлено відносно невеликим оновленням апаратної потужності консолей.

За словами розробника, ріст технологій від PS1 до PS2 був "величезним", тоді як перехід від PS4 до PS5 став більш плавним, а творці ігор не отримали "технологічного стрибка", необхідного, щоб зробити щось справді виняткове.

Попри все сказане, Оббе все ще у захваті від майбутнього релізу та впевнений, що GTA 6 все одно буде "найкращою грою з тих, що існують".