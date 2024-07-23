Поклонники культовой франшизы Rockstar с нетерпением ожидают следующего года, поскольку именно тогда выйдет GTA 6 – первая полноценная игра серии за более чем десятилетие.

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Оббе Вермей советует фанатам снизить ожидания

Известный разработчик Оббе Вермей, который был техническим директором Rockstar North и работал над разработкой многих частей GTA, рассказал о собственных ожиданиях от следующей "серии" криминальной саги.

По мнению ветерана индустрии, GTA 6 не будет "очень отличаться" от GTA 5, поэтому некоторым фанатам следует немножко поумерить свои ожидания.

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Вермей утверждает, что это будет обусловлено относительно небольшим обновлением аппаратной мощности консолей.

По словам разработчика, рост технологий от PS1 до PS2 был "огромным", тогда как переход от PS4 к PS5 стал более плавным, а создатели игр не получили "технологического скачка", необходимого, чтобы сделать что-то действительно исключительное.

Несмотря на все сказанное, Оббе все еще в восторге от предстоящего релиза и уверен, что GTA 6 все равно будет "лучшей игрой из тех, что существуют".