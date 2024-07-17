Инсайдер, известный своей осведомленностью в делах Rockstar, сообщил, что в Grand Theft Auto 6 геймеров будет ждать удивительно интересное нововведение.

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В GTA 6 можно будет стать настоящим музыкантом

Пользователь форумов, посвященных играм Rockstar под ником Tez2 неоднократно становился источником правдивых слухов и вот он снова оказался в центре внимания.

На одной из веток форума, инсайдер ответил другому пользователю, который утверждал, что The Contract DLC для GTA Online во главе с известным рэпером Доктором Дре изначально должна была иметь мини игру для микширования музыки.

Rockstar планировала больше контента для Record A Studios, например загрузка ваших собственных миксов или загрузка чужих миксов, но от этого отказались, – написал Tez2.

Однако, геймер поспешил утешить поклонников GTA, сообщив, что по его информации Rockstar работают над этой механикой для GTA 6.

Заметьте, Record A Studios – это студия звукозаписи в GTA Online, которая принадлежит Доктору Дре.

Пока непонятно, будет ли эта интересная функция присутствовать в однопользовательской игре или станет частью следующей версии GTA Online, а может и вообще будет в обеих итерациях проекта.

Однако, так или иначе, эта новость только подогрела интерес геймеров-меломанов к и без того долгожданной игре Rockstar.