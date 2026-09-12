Причини розкрито чому – PlayStation вигнала Хідео Кодзіму та закрила фінансування Physint

Авторитетний журналіст Джейсон Шраєр розповів причини гучного розлучення в ігровій індустрії. Після 30 років співпраці шляхи японського геймдизайнера Кодзіми та PlayStation розійшлися.

Не так давно ігрова індустрія сколихнулася від раптової новини: Sony розірвала багаторічне партнерство з Хідео Кодзімою та відмовилася фінансувати його амбітний шпигунський екшн Physint. Причини, які стояли за таким рішенням, розповіли у Bloomberg.

Гроші переважили геніальність

Японський геймдизайнер повідомив про завершення співпраці у власних соціальних мережах.

Новина здивувала спільноту, адже анонс гри два роки тому викликав справжній фурор серед шанувальників шпигунських екшенів у дусі Metal Gear Solid. Проте виявилося, що за лаштунками гучної вивіски ховалися серйозні фінансові проблеми та конфлікт інтересів.

За інформацією Джейсона Шраєра, головною причиною радикального кроку Sony стало стрімке зростання бюджету та постійні перенесення графіку розробки.

Анонс гри: дивіться відео

Джерела журналіста зазначають, що Physint досі знаходиться на ранній стадії та потребує років роботи, але вже суттєво випередила закладений Sony кошторис і не дотримувалася встановлених дедлайнів. Загальний обсяг необхідних інвестицій оцінювали у сотні мільйонів доларів.

Окрім проблем із графіком, керівництво PlayStation зважило на фінансові показники попередніх проєктів геймдизайнера – Death Stranding та Death Stranding 2, які не принесли очікуваного прибутку та ледве вийшли на самоокупність.

До того ж обидві частини були лише тимчасовими ексклюзивами консолей Sony, а пізніше з'явилися на ПК та інших платформах, оскільки права на франшизу залишилися у Kojima Productions. Усе це й призвело до гучного "розлучення".

Проєкт уже підхопив головний конкурент PlayStation – Microsoft та Xbox. Для них угода з Kojima Productions стала вигідною можливістю зміцнити власні позиції.

Нова очільниця Xbox Аша Шарма активно розширює присутність брендів у кіно та телебаченні, а угода щодо Physint разом із хоррором OD включає права на екранізацію. До того ж Microsoft випускає свої ігри одночасно на консолях та ПК, що ідеально відповідає бізнес-моделі самого Кодзіми.

Чи стане ця ситуація ілюстрацією виразу "кому сміття, а кому скарб" покаже лише час.