Чому японський гігант відмовився від співпраці

Офіційно проєкт Physint мав стати духовним спадкоємцем серії Metal Gear Solid та новим технологічним проривом для PlayStation. Однак продажі другої частини Death Stranding сягнули лише 2,5 мільйона копій, що виявилося значно менше за показники першої гри, яка залучила 20 мільйонів гравців. Виробничий бюджет першої частини склав близько 100 мільйонів доларів, а розробка другої коштувала від 150 до 200 мільйонів доларів, пише IGN.

Ігри Кодзіми мають потужний маркетинговий ефект для платформи, але різке падіння продажів між частинами налякало керівництво Sony,

– прокоментував виконавчий директор аналітичної компанії Kantan Games Серкан Тото.

Фінансові ризики та новий шанс для Xbox

Попри значні витрати на залучення голлівудських зірок та тривалий цикл розробки тривалістю 5 – 6 років, виторг від гри виявився мінімальним. До того ж Sony зазнала збитків через скасування провальних проєктів на кшталт Concord, який коштував 300 мільйонів доларів. Саме тому керівництво PlayStation вирішило скоротити ризики та відмовитися від фінансування надто дорогого екшену.

У результаті Microsoft отримала ексклюзивний суперпроєкт для своєї наступної консолі Project Helix, підсиливши власні позиції після тривалої хвилі закриття студій.

Ви купуєте гру Кодзіми не заради маржинальності прибутку, а ради репутації, тому це велика перемога для Xbox,

– підсумував керівник видання The Game Business Крістофер Дрінг.

Завдяки цій угоді Xbox суттєво зміцнила авторитет серед вимогливих геймерів.