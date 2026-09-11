Почему японский гигант отказался от сотрудничества

Официально проект Physint должен был стать духовным наследником серии Metal Gear Solid и новым технологическим прорывом для PlayStation. Однако продажи второй части Death Stranding достигли лишь 2,5 миллиона копий, что оказалось значительно меньше показателей первой игры, привлекшей 20 миллионов игроков. Производственный бюджет первой части составил около 100 миллионов долларов, а разработка второй обошлась в сумму от 150 до 200 миллионов долларов, пишет IGN.

Игры Кодзимы оказывают мощный маркетинговый эффект на платформу, но резкое падение продаж между частями напугало руководство Sony,

– прокомментировал исполнительный директор аналитической компании Kantan Games Серкан Тото.

Финансовые риски и новый шанс для Xbox

Несмотря на значительные затраты на привлечение голливудских звезд и длительный цикл разработки продолжительностью 5 – 6 лет, выручка от игры оказалась минимальной. К тому же Sony понесла убытки из-за отмены провальных проектов вроде Concord, который обошелся в 300 миллионов долларов. Именно поэтому руководство PlayStation решило снизить риски и отказаться от финансирования слишком дорогого экшена.

В результате Microsoft получила эксклюзивный суперпроект для своей следующей консоли Project Helix, укрепив свои позиции после продолжительной волны закрытия студий.

Вы покупаете игру Кодзимы не ради маржи прибыли, а ради репутации, поэтому это большая победа для Xbox,

– подытожил руководитель издания The Game Business Кристофер Дринг.

Благодаря этой сделке Xbox существенно укрепила свой авторитет среди взыскательных геймеров.