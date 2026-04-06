Творці State of Decay 3 розкрили найдивніший факт про гру

Через шість років після анонсу State of Decay 3 розробники пояснили, чому гра досі не вийшла. Виявилося, що на момент презентації проєкт існував лише у вигляді концепту, а частина ідей з трейлера так і не потрапить у фінальну версію.

Керівник студії Undead Labs Філіп Голт у розмові з блогером Sunny Games розкрив деталі довгої розробки State of Decay 3.

Чому розробка затягнулася і що сталося з ідеями з трейлера?

За його словами Голта, на момент гучного анонсу у 2020 році гри фактично не існувало – вона була лише набором ідей, оформлених у звичайному документі Word.

Тоді команда складалася менш ніж із десятка людей, а сам трейлер створювала стороння студія Blur Studio. Ролик, який показали публіці, не демонстрував реальний геймплей – це була візуалізація бажаного напрямку розвитку гри.

Саме тому в трейлері з'явився один із найбільш обговорюваних елементів – зомбі-олень. У сцені показували жінку, яка виживає у засніженому лісі та стикається з мутованою твариною. Однак, як пояснив Голт, ця ідея залишиться лише частиною концепту.

Коли команда отримала можливість повноцінно зайнятися проєктом, розробники переглянули початкові напрацювання. Частину задуму вирішили зберегти, але від інших – зокрема зомбі-тварин – відмовилися. У фінальній версії гри їх не буде.

Про що буде State of Decay 3?

Якщо вірити Steam, State of Decay 3 і надалі позиціюється як виживання у відкритому світі після масштабного зомбі-апокаліпсису. За сюжетом, людство вже пережило катастрофу, але загроза нікуди не зникла – гравцям доведеться допомагати вцілілим і будувати нове життя в небезпечному середовищі.

Попри довгий цикл розробки, проєкт поступово наближається до релізу. Очікується, що гра вийде на ПК (зокрема у Steam та Microsoft Store), а також на консолях Xbox Series X і Xbox Series S.

Перший важливий крок – публічне альфа-тестування. Воно стартує вже у травні, і всі охочі зможуть подати заявку через офіційний сайт гри. Саме цей етап покаже, у якому стані зараз знаходиться проєкт, що починався буквально з одного документа.