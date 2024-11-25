Astro Bot є одним з кращих ексклюзивів консолі PlayStation 5 та серйозно претендуватиме на звання Гри року, а зараз проєкт отримав першу знижку після свого релізу, інформує 24 Канал.

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У PS Store є чим поповнити геймерський каталог

Astro Bot був випущений 6 вересня як продовження Astro's Playroom та миттєво став улюбленцем геймерів, отримавши незліченну кількість схвальних відгуків, які дозволили йому стати ексклюзивом PS5 з найвищим рейтингом у 2024 році – 94/100 за даними metacritic.

Понад 2 місяці потому видовищний платформер отримав свою першу знижку у PS Store, присвячену Чорній п'ятниці.

Трейлер Astro Bot – дивіться відео

Отож зараз Astro Bot можна придбати з 15% знижкою за 1 699 гривень замість звичних 1 999.

Окрім того, найбільшу знижку у своїй історії отримала також друга частина Marvel's Spider-Man від Insomniac, яку можна отримати за 1 425 гривень (38% знижки).

Трейлер Marvel's Spider-Man 2 – перегляньте ролик

На які пропозиції слід додатково звернути увагу:

Mortal Kombat 1 – 600 грн (-60%)

God of War Ragnarök – 1 450 грн (-50%)

Hogwarts Legacy – 630 грн (-70%)

EA FC 25 – 1 200 грн (-50%)

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