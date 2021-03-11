Чорний ринок FIFA та "EAGate": компанія EA Sports опинилася у центрі масштабного скандалу

EA Sports знову опинилася у центрі гучного скандалу через відеогру FIFA 21. Цього разу співробітників компанії звинувачують у продажі рідкісних карток за реальні гроші.

Ми вже розповідали вам про неоднозначне та скандальне рішення EA Sports у відношенні професійного гравця Гаррі Хескета. Щоправда, то був простий "скандальчик", бо зараз у компанії вже дуже серйозні проблеми.

До теми Жарт, який завершив кар'єру: компанія EA Sports знову опинилася у центрі гучного скандалу

Компанія EA Sports заробляє чимало коштів у режимі Ultimate Team. Шанувальники витрачають реальні гроші на паки (лутбокси у цій грі), щоб отримати найкращих гравців. Щоправда, шанс зловити топові картки мізерний, тому фанати щорічно витрачають величезні суми на такі паки.

Також EA Sports вже тривалий час намагається боротися із чорним ринком FIFA, бо у компанії не хочуть, щоб режим Ultimate Team прирівнювали до азартних ігор. Проте, здається, на такому ринку активно торгують самі співробітники цієї компанії. Звісно, інформацію точною поки назвати не можна, хоча твітер просто "кишить" повідомленнями, у яких показані листування з продавцями, скриншоти та інші докази.

Геймери стверджують, що хтось зі співробітників компанії продає рідкісні та топові картки гравців за реальні кошти. Ціни на футболістів дуже різняться, але у середньому за одного гравця продавець просить від 500 євро. Також є комплексні пропозиції (до 2,5 тисяч євро), де можна отримати одразу декількох гравців та навіть певну знижку.

Найцікавіше, що таємничий продавець відзначає, що спокійно може завантажити цих гравців на ваш обліковий запис. На скриншотах можна побачити, що геймери дійсно є першими власниками цих футболістів, а також такі картки не можна продати. Поки незрозуміло, скільки таких продавців є, бо доказів вже дуже багато й важко повірити, що з такою кількістю людей працювала лише одна людина.

Звісно, цей факт дуже обурив гравців у FIFA, а також популярним у твітері вже став хештег "#EAGate". Виявляється, що можна не витрачати чималі суми на паки з надією отримати гарного гравця. Можна було звернутися до співробітників EA Sports, а також заощадити чималу суму. Представники компанії EA Sports навіть не стали заперечувати поки цей факт. Вони пообіцяли інформувати гравців щодо цієї ситуації, а також відзначили наступне:

Ми проведемо ретельне розслідування, і якщо ми виявимо порушника, ми вживемо негайних заходів.

"Зливи" листувань та інші докази / Фото твітер Nick та Arcade-Fut

Відповідь компанії EA Sports / Фото твітер EA Sports