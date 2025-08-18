Український геймдевелопер Кирило Весна на Ukrainian Games Festival 2025 представив свій амбітний проєкт "Чумаки". Гра обіцяє занурити гравців у світ українських торговців, де ведення господарства та комерція поєднуються з елементами фольклору та містичними небезпеками.

Основою геймплею "Чумаків" стане економічна діяльність у стилізованому світі, натхненному історією України, про що йдеться на сторінці гри у Steam. Гравцям доведеться розбудовувати власне господарство, налагоджувати торгові зв'язки між різними поселеннями та досліджувати нові маршрути для збуту товарів, інформує 24 Канал.

Про що будуть "Чумаки"?

Центральним елементом гри будуть подорожі між селами на возах запряжених волами – саме так переміщалися справжні чумаки століття тому. Гравці зможуть завантажувати свої підводи різноманітними товарами та вирушати у мальовничі мандрівки крізь ігровий всесвіт.

Ми запитали в Кирила, що саме спонукало його почати розробку гри про чумаків.

Оскільки я інді розробник, то шукав ідеї які не дуже складно реалізувати, але які мали б відгук у аудиторії. Над попереднім проєктом Slime Clicker я працював також самостійно. Закінчити проєкт та довести його до релізу самотужки – виявилось задачею дуже складною. Після цього я змінив свій підхід до розробки ігор – вони мають бути меншого розміру, але з перших же секунд трейлеру або побачених скриншотів гра має відгукуватись для потенційного гравця,

Маршрути пролягатимуть між стилізованими селами / Фото Kyiv Indie Titans

Сільськогосподарський аспект також займе важливе місце в ігровому процесі. Розробник передбачив можливість знаходити насіння у відвіданих поселеннях, експериментувати з вирощуванням різних культур та поступово розширювати власні фермерські угіддя.

Тож "Чумаки" серед іншого будуть симулятором і вже зі сторінки гри це можна зрозуміти. Ось що про це каже розробник:

Жанр симуляторів зараз дуже популярна ніша – коли людина бачить сторінку у Steam, вона вже з назви буде розуміти про що гра. Чи то симулятор водія вантажівки, чи то симулятор продавця в магазині. Неймовірно важливо донести людині відповідь на питання "а як грати?" І бажано якомога швидше, дуже багато розробників ігнорують цей момент.



Гравці зможуть розвивати власне господарство / Фото Kyiv Indie Titans

Особливої атмосфери грі надають містичні елементи. Розробник попередив, що нічні подорожі можуть стати справжнім випробуванням – у темряві активізуються таємничі істоти з давніх легенд, які можуть загрожувати мандрівникам та їхньому вантажу.



Гра розповість про побут та пригоди чумаків / Фото Kyiv Indie Titans

Серед додаткових можливостей гри – дослідження прихованих локацій, розбудова власного виробництва потужностей, взаємодія з різноманітною містичною фауною та спеціальний фоторежим для створення атмосферних знімків ігрового світу.

Спершу "Чумаки" мали бути швидкою грою, але згодом Кирило вирішив розширити запланований симулятор їзди додавши нових механік.

Я зрозумів що проєкт має значно більший потенціал, ніж мені здавалось. Було вирішено додати ще механіки торгівлі і фермерства. Затишні ігри також користуються зараз попитом. Та і мені особисто хотілось б зануритись у яскравий та затишний світ, де не треба особливо напружуватись, де ти завжди можеш зупинитись і просто подивитись навколо з думкою "як же тут гарно",

– розповів розробник.

Нагадаємо, що "Чумаки" заплановані до виходу у 2026 році, а вже зараз гру можна додати в бажане у Steam. А тим часом в рамках Ukrainian Games Festival 2025 можна зі знижкою придбати іншу гру Кирила – Slime Clicker і всього за 54 гривні.