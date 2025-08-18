Украинская игра "Чумаки" перенесет игроков в мир старинной торговли и мистических легенд
- На Ukrainian Games Festival 2025 была представлена игра "Чумаки", которая сочетает хозяйственную деятельность с элементами фольклора и мистики.
- Игроки будут заниматься экономической деятельностью, путешествовать на волах между селами, заниматься сельским хозяйством и сталкиваться с мистическими существами.
- Игра включает исследование скрытых локаций, расширение производственных мощностей и специальный фоторежим для создания снимков.
Украинский геймдевелопер Кирилл Весна на Ukrainian Games Festival 2025 представил свой амбициозный проект "Чумаки". Игра обещает погрузить игроков в мир украинских торговцев, где ведение хозяйства и коммерция сочетаются с элементами фольклора и мистическими опасностями.
Основой геймплея "Чумаков" станет экономическая деятельность в стилизованном мире, вдохновленном историей Украины, о чем говорится на странице игры в Steam. Игрокам придется развивать собственное хозяйство, налаживать торговые связи между различными поселениями и исследовать новые маршруты для сбыта товаров, информирует 24 Канал.
Смотрите также Battlefield 6 ожидает невероятный успех – предварительные заказы в Steam достигли рекордного уровня
О чем будут "Чумаки"?
Центральным элементом игры будут путешествия между селами на телегах запряженных волами – именно так перемещались настоящие чумаки столетие назад. Игроки смогут загружать свои подводы разнообразными товарами и отправляться в живописные путешествия сквозь игровую вселенную.
Мы спросили у Кирилла, что именно побудило его начать разработку игры о чумаках.
Поскольку я инди разработчик, то искал идеи которые не очень сложно реализовать, но которые имели бы отклик у аудитории. Над предыдущим проектом Slime Clicker я работал также самостоятельно. Закончить проект и довести его до релиза самостоятельно – оказалось задачей очень сложной. После этого я изменил свой подход к разработке игр – они должны быть меньшего размера, но с первых же секунд трейлера или увиденных скриншотов игра должна откликаться для потенциального игрока,
– рассказал Кирилл Весна 24 Каналу.
Маршруты будут пролегать между стилизованными селами / Фото Kyiv Indie Titans
Сельскохозяйственный аспект также займет важное место в игровом процессе. Разработчик предусмотрел возможность находить семена в посещенных поселениях, экспериментировать с выращиванием различных культур и постепенно расширять собственные фермерские угодья.
Поэтому "Чумаки" среди прочего будут симулятором и уже со страницы игры это можно понять. Вот что об этом говорит разработчик:
Жанр симуляторов сейчас очень популярная ниша – когда человек видит страницу в Steam, он уже из названия будет понимать о чем игра. Будь то симулятор водителя грузовика, или симулятор продавца в магазине. Невероятно важно донести человеку ответ на вопрос "а как играть?" И желательно как можно скорее, очень многие разработчики игнорируют этот момент.
Игроки смогут развивать собственное хозяйство / Фото Kyiv Indie Titans
Особую атмосферу игре придают мистические элементы. Разработчик предупредил, что ночные путешествия могут стать настоящим испытанием – в темноте активизируются таинственные существа из древних легенд, которые могут угрожать путешественникам и их грузу.
Игра расскажет о быте и приключениях чумаков / Фото Kyiv Indie Titans
Среди дополнительных возможностей игры – исследование скрытых локаций, развитие собственного производства мощностей, взаимодействие с разнообразной мистической фауной и специальный фоторежим для создания атмосферных снимков игрового мира.
Сначала "Чумаки" должны были быть быстрой игрой, но впоследствии Кирилл решил расширить запланированный симулятор езды добавив новых механик.
Я понял что проект имеет значительно больший потенциал, чем мне казалось. Было решено добавить еще механики торговли и фермерства. Уютные игры также пользуются сейчас спросом. Да и мне лично хотелось бы окунуться в яркий и уютный мир, где не надо особо напрягаться, где ты всегда можешь остановиться и просто посмотреть вокруг с мыслью "как же здесь хорошо",
– рассказал разработчик.
Напомним, что "Чумаки" запланированы к выходу в 2026 году, а уже сейчас игру можно добавить в избранное в Steam. А тем временем в рамках Ukrainian Games Festival 2025 можно со скидкой приобрести другую игру Кирилла – Slime Clicker и всего за 54 гривны.