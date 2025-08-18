Основой геймплея "Чумаков" станет экономическая деятельность в стилизованном мире, вдохновленном историей Украины, о чем говорится на странице игры в Steam. Игрокам придется развивать собственное хозяйство, налаживать торговые связи между различными поселениями и исследовать новые маршруты для сбыта товаров, информирует 24 Канал.

Смотрите также Battlefield 6 ожидает невероятный успех – предварительные заказы в Steam достигли рекордного уровня

О чем будут "Чумаки"?

Центральным элементом игры будут путешествия между селами на телегах запряженных волами – именно так перемещались настоящие чумаки столетие назад. Игроки смогут загружать свои подводы разнообразными товарами и отправляться в живописные путешествия сквозь игровую вселенную.

Мы спросили у Кирилла, что именно побудило его начать разработку игры о чумаках.

Поскольку я инди разработчик, то искал идеи которые не очень сложно реализовать, но которые имели бы отклик у аудитории. Над предыдущим проектом Slime Clicker я работал также самостоятельно. Закончить проект и довести его до релиза самостоятельно – оказалось задачей очень сложной. После этого я изменил свой подход к разработке игр – они должны быть меньшего размера, но с первых же секунд трейлера или увиденных скриншотов игра должна откликаться для потенциального игрока,

– рассказал Кирилл Весна 24 Каналу.



Маршруты будут пролегать между стилизованными селами / Фото Kyiv Indie Titans

Сельскохозяйственный аспект также займет важное место в игровом процессе. Разработчик предусмотрел возможность находить семена в посещенных поселениях, экспериментировать с выращиванием различных культур и постепенно расширять собственные фермерские угодья.

Поэтому "Чумаки" среди прочего будут симулятором и уже со страницы игры это можно понять. Вот что об этом говорит разработчик:

Жанр симуляторов сейчас очень популярная ниша – когда человек видит страницу в Steam, он уже из названия будет понимать о чем игра. Будь то симулятор водителя грузовика, или симулятор продавца в магазине. Невероятно важно донести человеку ответ на вопрос "а как играть?" И желательно как можно скорее, очень многие разработчики игнорируют этот момент.



Игроки смогут развивать собственное хозяйство / Фото Kyiv Indie Titans

Особую атмосферу игре придают мистические элементы. Разработчик предупредил, что ночные путешествия могут стать настоящим испытанием – в темноте активизируются таинственные существа из древних легенд, которые могут угрожать путешественникам и их грузу.



Игра расскажет о быте и приключениях чумаков / Фото Kyiv Indie Titans

Среди дополнительных возможностей игры – исследование скрытых локаций, развитие собственного производства мощностей, взаимодействие с разнообразной мистической фауной и специальный фоторежим для создания атмосферных снимков игрового мира.

Сначала "Чумаки" должны были быть быстрой игрой, но впоследствии Кирилл решил расширить запланированный симулятор езды добавив новых механик.

Я понял что проект имеет значительно больший потенциал, чем мне казалось. Было решено добавить еще механики торговли и фермерства. Уютные игры также пользуются сейчас спросом. Да и мне лично хотелось бы окунуться в яркий и уютный мир, где не надо особо напрягаться, где ты всегда можешь остановиться и просто посмотреть вокруг с мыслью "как же здесь хорошо",

– рассказал разработчик.

Напомним, что "Чумаки" запланированы к выходу в 2026 году, а уже сейчас игру можно добавить в избранное в Steam. А тем временем в рамках Ukrainian Games Festival 2025 можно со скидкой приобрести другую игру Кирилла – Slime Clicker и всего за 54 гривны.