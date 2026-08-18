Гра поєднає симулятор торгівлі, сільське господарство та українську міфологію, пропонуючи гравцям унікальний досвід подорожей історичними шляхами, повідомляє 24 Канал.

Шлях солі та магії

Chumaky – це атмосферна пригода у відкритому світі, де головною механікою є подорожі між автентичними селами на возах, запряжених волами. Користувачі зможуть завантажувати підводи товарами, налагоджувати торгові зв'язки, виконувати різні квести та досліджувати нові маршрути.

Попри акцент на перевезеннях, важливе місце посідатиме й сільське господарство: гравці шукатимуть насіння, вирощуватимуть культури та розбудовуватимуть власний хутір.

Особливої ваги проєкту надасть містична складова. Якщо вдень гра виглядає як затишний симулятор життя, то нічні мандрівки будуть справжнім випробуванням. У темряві активізуються таємничі істоти з давніх легенд, які загрожують мандрівникам та їхньому краму.

Трейлер гри: дивіться відео

Реліз "Чумаків" запланували на червень 2027 року, хоча за попередніми анонсами вихід очікували дещо раніше.

Втім наразі гру вже можна додати до списку бажаного на платформі Steam.