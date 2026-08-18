Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
Games Новини Український симулятор чумака з елементами фольклору Chumaky отримав перший трейлер
18 серпня, 11:32
2

Український симулятор чумака з елементами фольклору Chumaky отримав перший трейлер

Максим Задворський

Український інді-розробник Кирило Весна представив перший трейлер свого проєкту Chumaky в рамках фестивалю Ukrainian Games Festival 2026 в Steam.

Гра поєднає симулятор торгівлі, сільське господарство та українську міфологію, пропонуючи гравцям унікальний досвід подорожей історичними шляхами, повідомляє 24 Канал. 

Шлях солі та магії 

Chumaky – це атмосферна пригода у відкритому світі, де головною механікою є подорожі між автентичними селами на возах, запряжених волами. Користувачі зможуть завантажувати підводи товарами, налагоджувати торгові зв'язки, виконувати різні квести та досліджувати нові маршрути. 

Попри акцент на перевезеннях, важливе місце посідатиме й сільське господарство: гравці шукатимуть насіння, вирощуватимуть культури та розбудовуватимуть власний хутір. 

Особливої ваги проєкту надасть містична складова. Якщо вдень гра виглядає як затишний симулятор життя, то нічні мандрівки будуть справжнім випробуванням. У темряві активізуються таємничі істоти з давніх легенд, які загрожують мандрівникам та їхньому краму.

Трейлер гри: дивіться відео

 

Реліз "Чумаків" запланували на червень 2027 року, хоча за попередніми анонсами вихід очікували дещо раніше. 

Втім наразі гру вже можна додати до списку бажаного на платформі Steam.

#РЕКЛАМА
24 Канал
Nigma Galaxy
20.08.26, 14:00
Переможе Nigma Galaxy
2.5
Зробити ставку
Team Falcons
ЛІЦЕНЗІЯ КРАІЛ №128 ВІД 08.08.2023
(21+). УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Пов'язані теми:

Steam