Масштабний збройний конфлікт та недалеке майбутнє: всі останні чутки про Battlefield 6

Том Хендерсон поділився черговою порцією чуток про Battlefield 6. Цього разу він розповів про сюжет цієї гри та назвав дату, коли має розпочатися її альфа-тестування.

Напевно, всі геймери чекали на презентацію відеогри Battlefield 6 у травні, але щось пішло не за планом розробників з DICE. Мережу просто заполонили "злиті" кадри з трейлера, хоча компанія й оперативно намагалася все видаляти. Найцікавіше, що у цьому трейлері був той самий острів, який намалював Том Хендерсон ще кілька місяців тому.

Детальніше про ці замальовки Екстремальні погодні умови та невідомі острови: у мережі з'явилися нові чутки про Battlefield 6

Цього разу Том вирішив поділитися одразу кількома цікавими інсайдами про Battlefield 6. Він відзначив, що події у новій частині мають розгорнутися після Battlefield 4 (недалеке майбутнє), а в центрі сюжету буде масштабний збройний конфлікт між США та Росією. Можливо, це навіть буде нова світова війна. Геймери будуть грати за представника елітного військового підрозділу, який найме якась з цих держав. Здається, гравці самі зможуть вибрати сторону конфлікту.

Також інсайдер відзначив, що мапи у багатокористувацькому режимі цього разу будуть розраховані аж на 128 користувачів (раніше 64). Класи бійців вирішили не змінювати, а вся класична четвірка залишається. Також Том Хендерсон додав, що в оперативників можуть з'явитися спеціальні здібності (аналоги "перків" з серії Call of Duty).

Трохи пізніше Том відзначив, що альфа-тестування Battlefield 6 може розпочатися вже після наступної презентації EA Play (22 липня). Напевно, анонс має відбутися раніше, наприклад, на E3 2021 (12 – 15 червня), бо компанія Electronic Arts планує завітати й на цей захід.

"Злитий" трейлер відеогри Battlefield 6 (жахлива якість) – відео