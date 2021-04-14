Том Хендерсон поділився черговою порцією чуток про майбутній реліз Battlefield 6. Цього разу він розповів про погодні умови та поділився цікавою замальовкою.

Реліз Battlefield 6 заплановано вже на осінь, але компанія Dice не поспішає ділитися інформацією про свій проєкт. Дуже ймовірно, що повноцінний анонс відбудеться вже у найближчі місяці, але поки шанувальникам серії залишається лише чекати. Щоправда, відомий інсайдер Том Хендерсон не хоче просто сидіти, тому й продовжує ділитися чутками про майбутній реліз Battlefield 6.

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Цього разу Том відповів на кілька запитань у твітері та навіть показав цікаву замальовку. Інсайдер стверджує, що знає певну інформацію про дебютний трейлер Battlefield 6. Тому він схематично намалював кадр з цього відео та додав чимало підписів.

На його малюнку можна помітити частину острова, мис, високі будівлі, ракетний комплекс, чималу кількість конвертопланів та торнадо. Том відзначив, що торнадо це не кордони мапи, а реальний погодний ефект. Також він додав, що у відеогрі можуть з'явитися й інші подібні ефекти, які будуть істотно впливати на геймплей.

Малюнок Тома Хендерсона / Фото твітер Tom Henderson

Appreciate it! Made some edits pic.twitter.com/vxLCByvyiH — ATG - All Things Gaming (@allthingaming) April 11, 2021

Фанатська адаптація малюнку / Фото твітер ATG - All Things Gaming

Том Хендерсон відзначив, що події у дебютному трейлері будуть проходити лише на островах. Також інсайдер додав, що у відеогрі навряд чи з'явиться Казахстан, хоча раніше були й такі теорії. Том навіть назвав точний хронометраж майбутнього трейлера – 1 хвилина та 35 секунд. Щоправда, пізніше додав, що трейлер буде трохи довше, бо має з'явитися ще повідомлення про віковий рейтинг та додаткова інформація наприкінці відео.

Також цікаво, що шанувальники вже навіть спробували знайти схожу локацію на реальній мапі. Деякі відзначили, що це можуть бути Гаваї чи В'єтнам, а інші називають острів Сайпан, який входить до архіпелагу Маріанських островів. Хоча Тому ця локація нагадує острів Вейк, який знаходиться посеред Тихого океану.

Наостанок інсайдер відзначив, що у трейлері можна буде побачити різноманітну техніку та чималу кількість бійців. Розробники постараються показати масштабність нової Battlefield, бо ця частина може стати поворотною для серії.