Революційна кампанія та недалеке майбутнє: у мережі з'явилися нові чутки про Battlefield 6
Відомий інсайдер Том Хондерсон поділився новою інформацією про майбутній реліз Battlefield 6. Цього разу він детальніше розповів про сюжетну кампанію та сетинґ відеогри.
Джерело:твітер Tom Henderson
Ми вже розповідали вам про перші "злиті" деталі майбутньої відеогри Battlefield 6. Можливо, інформація від Тома Хендерсона була правдивою, бо один з його акаунтів у твітері вже встигли заблокувати. Також він видалив усі відео на своєму ютуб-каналі, які пов'язані із серією Battlefield. Щоправда, навіть все це не зупинило Тома, бо він поділився черговою порцією чуток.
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Якщо коротко, то у видаленому відео він розповів, що у відеогрі має з'явитися безплатний багатокористувацький режим (аналог Call of Duty: Warzone), новітня система руйнувань, а також вже класичні бойові перепустки. Цього разу він ще раз відзначив, що розробники планують додати у гру безплатну королівську битву, але вже після релізу цього проєкту.
Сама гра вийде без номерного знаку, а називатися має "BATTLEFIELD" (всі букви з великої). Події відеогри будуть відбуватися у недалекому майбутньому, а саме у 2031 році. Це дозволить розробникам використати зброю чи транспортні засоби, які у реальності існують лише у вигляді прототипів. Том відзначив, що такий сетинґ буде дуже нагадувати відеогру Call of Duty: Black Ops II (військові роботи та дрони).
Особливу увагу інсайдер приділив сюжетній кампанії, яка має стати революційною та проривною. Том відзначив, що вона може стати також кооперативною, а розповідатися буде про загін спецпризначенців. Найцікавіше, що гравці самі будуть вибирати, яку країну підтримати у своєму проходженні. Від цього вибору залежить, які найманці можуть стати членами вашої команди.
Звісно, буде й класичний для серії багатокористувацький режим, але інсайдер розповів зовсім трохи про нього. Він зазначив, що баталії стануть масштабніше, а на вибір будуть звичні чотири класи. Також цікаво, що в оперативників можуть з'явитися спеціальні здібності (аналоги перків з серії Call of Duty).
Том Хендерсон припустив, що анонс має відбутися вже у травні, хоча геймплей чи мультиплеєр навряд чи покажуть під час цієї події. Реліз нової частини у серії Battlefield також має відбутися у цьому році, але наприкінці осені.
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