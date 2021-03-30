Відомий інсайдер Том Хондерсон поділився новою інформацією про майбутній реліз Battlefield 6. Цього разу він детальніше розповів про сюжетну кампанію та сетинґ відеогри.

Ми вже розповідали вам про перші "злиті" деталі майбутньої відеогри Battlefield 6. Можливо, інформація від Тома Хендерсона була правдивою, бо один з його акаунтів у твітері вже встигли заблокувати. Також він видалив усі відео на своєму ютуб-каналі, які пов'язані із серією Battlefield. Щоправда, навіть все це не зупинило Тома, бо він поділився черговою порцією чуток.

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Якщо коротко, то у видаленому відео він розповів, що у відеогрі має з'явитися безплатний багатокористувацький режим (аналог Call of Duty: Warzone), новітня система руйнувань, а також вже класичні бойові перепустки. Цього разу він ще раз відзначив, що розробники планують додати у гру безплатну королівську битву, але вже після релізу цього проєкту.

Сама гра вийде без номерного знаку, а називатися має "BATTLEFIELD" (всі букви з великої). Події відеогри будуть відбуватися у недалекому майбутньому, а саме у 2031 році. Це дозволить розробникам використати зброю чи транспортні засоби, які у реальності існують лише у вигляді прототипів. Том відзначив, що такий сетинґ буде дуже нагадувати відеогру Call of Duty: Black Ops II (військові роботи та дрони).

Особливу увагу інсайдер приділив сюжетній кампанії, яка має стати революційною та проривною. Том відзначив, що вона може стати також кооперативною, а розповідатися буде про загін спецпризначенців. Найцікавіше, що гравці самі будуть вибирати, яку країну підтримати у своєму проходженні. Від цього вибору залежить, які найманці можуть стати членами вашої команди.

Звісно, буде й класичний для серії багатокористувацький режим, але інсайдер розповів зовсім трохи про нього. Він зазначив, що баталії стануть масштабніше, а на вибір будуть звичні чотири класи. Також цікаво, що в оперативників можуть з'явитися спеціальні здібності (аналоги перків з серії Call of Duty).

Том Хендерсон припустив, що анонс має відбутися вже у травні, хоча геймплей чи мультиплеєр навряд чи покажуть під час цієї події. Реліз нової частини у серії Battlefield також має відбутися у цьому році, але наприкінці осені.