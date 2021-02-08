Інсайдери продовжують ділитися цікавою інформацією про майбутній реліз Battlefield 6. Здається, геймери отримають безплатний мультиплеєр та оновлену систему руйнувань.

У мережі продовжують з'являтися чутки про відеогру Battlefield 6, яка має вийти вже до кінця 2021 року. Головним ньюзмейкером виступає відомий інсайдер Том Хендерсон, який спеціалізується на цій серії ігор. Він неодноразово ділився цікавою інформацією у різноманітних соцмережах, але цього разу записав ціле відео.

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Одним із головних нововведень може стати безплатний багатокористувацький режим. Інсайдер зазначив, що мультиплеєр Battlefield 6 буде розділено на дві частини: стандартний, який ввійде до складу гри, а також новий умовно-безкоштовний. Цим режимом може стати популярна королівська битва, Том відмітив, що студія DICE вже давно зацікавлена саме у такому форматі розвитку. У Battlefield V вже була королівська битва, але геймерам вона не сподобалася, тому вони продовжили грати у класичні режими гри. Відзначимо, що в Activision такий формат розповсюдження прижився, хоча й на ринку зараз чимало конкурентів у цій сфері.

Хендерсон зазначив, що у відеогрі буде новітня система руйнування, а на карті можна буде зруйнувати майже все. Також у DICE вирішили відмовитися від заскриптованих руйнацій, тому будівлі тепер не будуть падати за класичними схемами.

Також у грі може з'явитися система бойового пропуску, яка використовується у чималій кількості сучасних ігор. Тривалість таких перепусток буде 8-10 тижнів, а отримати можна буде певні предмети при досягненні якогось рівня. Класична система, яка дуже вдало працює у різноманітних онлайн-іграх. Том відмітив, що класи бійців вирішили не змінювати, а вся класична четвірка залишається. Також геймери зможуть об'єднуватися у бойові загони, а далі вже у взводи.

Відзначимо, що офіційний анонс відеогри Battlefield 6 має відбутися вже весною.

Інсайди про відеогру Battlefield 6 від Тома Хендерсона – відео