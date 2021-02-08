Инсайдеры продолжают делиться интересной информацией о предстоящем релизе Battlefield 6. Кажется, геймеры получат бесплатный мультиплеер и обновленную систему разрушений.

В сети продолжают появляться слухи о видеоигре Battlefield 6, которая должна выйти уже до конца 2021 года. Главным ньюсмейкером выступает известный инсайдер Том Хендерсон, который специализируется на этой серии игр. Он неоднократно делился интересной информацией в различных соцсетях, но на этот раз записал целое видео.

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Одним из главных нововведений может стать бесплатный многопользовательский режим. Инсайдер отметил, что мультиплеер Battlefield 6 будет разделен на две части: стандартный, который войдет в состав игры, а также новый условно-бесплатный. Этим режимом может стать популярная королевская битва, Том заметил, что студия DICE уже давно заинтересована именно в таком формате развития. В Battlefield V уже была королевская битва, но геймерам она не понравилась, поэтому они продолжили играть в классические режимы игры. Отметим, что в Activision такой формат распространения прижился, хотя и на рынке сейчас немало конкурентов в этой сфере.

Хендерсон отметил, что в видеоигре будет новая система разрушений, а на карте можно будет разрушить почти все. Также в DICE решили отказаться от заскриптованых разрушений, поэтому здания теперь не будут падать по классическим схемам.

Также в игре может появиться система боевого пропуска, которая используется в немалом количестве современных игр. Продолжительность таких пропусков будет 8-10 недель, а получить можно будет определенные предметы при достижении какого-то уровня. Классическая система, которая очень удачно работает в различных онлайн-играх. Том заметил, что классы бойцов решили не менять, а вся классическая четверка остается. Также геймеры смогут объединяться в боевые отряды, а дальше уже во взводы.

Отметим, что официальный анонс видеоигры Battlefield 6 должен состояться уже весной.

Инсайды о видеоигре Battlefield 6 от Тома Хендерсона – видео