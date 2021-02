Ремейк культовой видеоигры Prince of Persia: The Sands of Time перенесли на неопределенный срок. Интересно, что релиз этого проекта откладывается уже второй раз.

Компания Ubisoft в сентябре 2020 года порадовала всех поклонников культовой серии Prince of Persia. Они анонсировали, что уже в ближайшее время выйдет ремейк популярной видеоигры Prince of Persia: The Sands of Time. Однако, пока выход этого проекта только откладывается.

В сентябре компания Ubisoft отметила, что ремейк выйдет уже 21 января 2021 года, правда, в декабре этот проект получил новую дату релиза – 18 марта. На этот раз выход видеоигры перенесли уже на неопределенный срок, кажется, в компании приняли правильное решение.

Дело в том, что фанатов в этой серии немалое количество, а видеоигры о приключениях известного Принца не выходили еще с 2010 года. Однако, даже в такой ситуации геймеры сразу раскритиковали качество этого ремастера, особенно, графическую его составляющую. Трейлер с представлением ремейка Prince of Persia: The Sands of Time посмотрело более 250 тысяч пользователей, но видео собрало больше дизлайков, чем лайков.

Трейлер ремейка Prince of Persia: The Sands of Time​ – видео

Кажется, что представители компании Ubisoft это поняли, поэтому и перенесли релиз видеоигры на неопределенный срок. В своем письме они написали следующее:

После анонса Prince of Persia: Sands of Time Remake в сентябре мы получили массу отзывов от поклонников франшизы. Благодаря вашей страсти и поддержке мы стараемся выпустить лучшую игру. Учитывая это, мы приняли решение перенести дату релиза.

Разработчики планируют создать ремейк, который будет выглядеть современно, но все равно сохранит дух оригинала. Также интересно, что в сети появлялись слухи о разработке этого проекта на Xbox Series, PS5 и Switch. Хотя разработчики ранее отмечали, что планируют выпустить игру на PS4, Xbox One и PC. Возможно, это еще одна причина изменения даты релиза этого ремейка.