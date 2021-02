Ремейк культової відеогри Prince of Persia: The Sands of Time перенесли на невизначений термін. Цікаво, що реліз цього проєкту відкладається вже вдруге.

Компанія Ubisoft у вересні 2020 року потішила всіх шанувальників культової серії Prince of Persia. Вони анонсували, що вже найближчим часом вийде ремейк популярної відеогри Prince of Persia: The Sands of Time. Проте, поки вихід цього проєкту лише відкладається.

У вересні компанія Ubisoft зазначила, що ремейк вийде вже 21 січня 2021 року, щоправда, у грудні цей проєкт отримав нову дату релізу – 18 березня. Цього разу вихід відеогри перенесли вже на невизначений термін, здається, у компанії прийняли правильне рішення.

Річ у тім, що фанатів у цієї серії чимала кількість, а відеоігри про пригоди відомого Принца не виходили ще з 2010 року. Проте, навіть у такій ситуації геймери одразу розкритикували якість цього ремастера, а особливо, графічну його складову. Трейлер із представленням ремейку Prince of Persia: The Sands of Time переглянуло понад 250 тисяч користувачів, але відео зібрало більше дизлайків, ніж лайків.

Трейлер ремейку Prince of Persia: The Sands of Time – відео

Здається, що представники компанії Ubisoft це зрозуміли, тому й перенесли реліз відеогри на невизначений термін. У своєму листі вони написали наступне:

Після анонсу Prince of Persia: Sands of Time Remake у вересні ми отримали масу відгуків від шанувальників франшизи. Завдяки вашій пристрасті та підтримці ми намагаємося випустити найкращу гру. З огляду на це, ми прийняли рішення перенести дату релізу.

Розробники планують створити ремейк, який буде виглядати сучасно, але все одно збереже дух оригіналу. Також цікаво, що у мережі з'являлися чутки про розробку цього проєкту на Xbox Series, PS5 та Switch. Хоча розробники раніше відзначали, що планують випустити гру на PS4, Xbox One та PC. Можливо, це ще одна причина зміни дати релізу цього ремейку.