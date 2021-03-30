Известный инсайдер Том Хондерсон поделился новой информацией о предстоящем релизе Battlefield 6. На этот раз он подробнее рассказал о сюжетной кампании и сетинге видеоигры.

Мы уже рассказывали вам о первых "слитых" деталях будущей видеоигры Battlefield 6. Возможно, информация от Тома Хендерсона была правдивой, поскольку один из его аккаунтов в твиттере уже успели заблокировать. Также он удалил все видео на своем ютуб-канале, которые связанны с серией Battlefield. Правда, даже все это не остановило Тома, потому что он поделился очередной порцией слухов.

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Если коротко, то в удаленном видео он рассказал, что в видеоигре должен появиться бесплатный многопользовательский режим (аналог Call of Duty: Warzone), новая система разрушений, а также уже традиционные боевые пропуска. На этот раз он еще раз отметил, что разработчики планируют добавить в игру бесплатную королевскую битву, но уже после релиза этого проекта.

Сама игра выйдет без номерного знака, а называться должна "BATTLEFIELD" (все буквы с большой). События видеоигры будут происходить в недалеком будущем, а именно в 2031 году. Это позволит разработчикам использовать оружие или транспортные средства, которые в реальности существуют лишь в виде прототипов. Том отметил, что такой сетинг будет очень напоминать видеоигру Call of Duty: Black Ops II (военные роботы и дроны).

Особое внимание инсайдер уделил сюжетной кампании, которая должна стать революционной и прорывной. Том отметил, что она может стать также кооперативной, а рассказываться будет об отряде спецназовцев. Самое интересное, что игроки сами будут выбирать, какую страну поддержать в своем прохождении. От этого выбора зависит, какие наемники могут стать членами вашей команды.

Конечно, будет и классический для серии многопользовательский режим, но инсайдер рассказал совсем немного о нем. Он отметил, что баталии станут масштабнее, а на выбор будут привычные четыре класса. Также интересно, что у оперативников могут появиться специальные способности (аналоги перков из серии Call of Duty).

Том Хендерсон предположил, что анонс должен состояться уже в мае, хотя геймплей или мультиплеер вряд ли покажут во время этого события. Релиз новой части в серии Battlefield также должен состояться в этом году, но в конце осени.