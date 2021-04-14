Том Хендерсон поделился очередной порцией слухов о предстоящем релизе Battlefield 6. На этот раз он рассказал о погодных условиях и поделился интересной зарисовкой.

Релиз Battlefield 6 запланирован уже на осень, но компания Dice не спешит делиться информацией о своем проекте. Очень вероятно, что полноценный анонс состоится уже в ближайшие месяцы, но пока поклонникам серии остается только ждать. Правда, известный инсайдер Том Хендерсон не хочет просто сидеть, поэтому и продолжает делиться слухами о предстоящем релизе Battlefield 6.

К теме Революционная кампания и недалекое будущее: в сети появились новые слухи о Battlefield 6

На этот раз Том ответил на несколько вопросов в твиттере и даже показал интересную зарисовку. Инсайдер утверждает, что знает определенную информацию о дебютном трейлере Battlefield 6. Поэтому он схематично нарисовал кадр из этого видео и добавил немало подписей.

На его рисунке можно заметить часть острова, мыс, высокие здания, ракетный комплекс, большое количество конвертопланов и торнадо. Том отметил, что торнадо это не границы карты, а реальный погодный эффект. Также он добавил, что в видеоигре могут появиться и другие подобные эффекты, которые будут существенно влиять на геймплей.

Рисунок Тома Хендерсона / Фото твиттер Tom Henderson

Appreciate it! Made some edits pic.twitter.com/vxLCByvyiH — ATG - All Things Gaming (@allthingaming) April 11, 2021

Фанатская адаптация рисунка​ / Фото твиттер ATG - All Things Gaming

Том Хендерсон отметил, что события в дебютном трейлере будут проходить только на островах. Также инсайдер добавил, что в видеоигре вряд ли появится Казахстан, хотя раньше были и такие теории. Том даже назвал точный хронометраж будущего трейлера – 1 минута и 35 секунд. Правда, позже добавил, что трейлер будет немного дольше, потому что должно появиться еще сообщение о возрастном рейтинге и дополнительная информация в конце видео.

Также интересно, что поклонники уже даже попытались найти похожую локацию на реальной карте. Некоторые отметили, что это могут быть Гавайи или Вьетнам, а другие называют остров Сайпан, который входит в архипелаг Марианских островов. Хотя Тому эта локация напоминает остров Уэйк, который находится посреди Тихого океана.

Напоследок инсайдер отметил, что в трейлере можно будет увидеть разнообразную технику и большое количество бойцов. Разработчики постараются показать масштабность новой Battlefield, потому что эта часть может стать поворотной для серии.