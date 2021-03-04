Известный блогер DANNYonPC нашел несколько подсказок, которые указывают на место действия Battlefield 6. Он утверждает, что именно в этой стране развернутся события будущей видеоигры.

Мы уже рассказывали вам о первых "слитых" деталях будущей видеоигры Battlefield 6. Возможно, информация от Тома Хендерсона была правдивой, потому что его аккаунт в твиттере уже успели заблокировать. Также он удалил все видео на своем ютуб-канале, которые связанны с серией Battlefield. Сегодняшний герой вряд ли повторит его судьбу, потому что нашел подсказки, которые оставили разработчики этой видеоигры.

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Интересной работой поделился известный блогер с никнеймом DANNYonPC на собственном ютуб-канале. Он решил проанализировать видео, которое разработчики из Electronic Arts показали на презентации EA Play в 2020 году. Тогда они продемонстрировали технические возможности их будущих видеоигр, а также показали модель человека с Battlefield 6, который загадочно улыбается. Геймер отметил, что на лбу этого персонажа можно заметить какие-то числа. DANNYonPC узнал, что это координаты реального места, а указывают они на территорию Казахстана.

Загадочные числа на лбу персонажа из Battlefield 6 / скриншот

Также интересно, что это не единственный намек именно на эту страну, который нашел блогер. В Battlefield V есть легендарный скин на оперативника с прозвищем Эйдолон, который можно было получить только пройдя специальное секретное задание. У этого персонажа есть интересный ремень с металлической пряжкой, на которой выгравированы римские цифры. Он перевел эти числа в координаты, которые снова указали на территорию Казахстана.

Пряжка, на которой выгравированы римские цифры / скриншот

Возможно, это лишь простое совпадение, но куда более вероятно, что разработчики оставили загадочные координаты неспроста. Отметим, что официальный анонс видеоигры Battlefield 6 должен состояться весной, а релиз этого проекта запланирован уже на осень.

Расследование DANNYonPC о месте действия Battlefield 6 – видео