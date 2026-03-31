Творці Kingdom Come можуть працювати над новою грою у всесвіті "Володаря перснів"

Інформація про можливу гру у всесвіті "Володаря перснів" від студії Warhorse Studios знову набирає обертів. Цього разу її підтверджує ветеран індустрії, який раніше працював над першою частиною "Відьмака".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Tolkien Polska.

Дивіться також Eidos Montreal скасувала проєкт за сотні мільйонів доларів перед релізом: що сталося з Wildlands

Чи справді Warhorse працює над грою по "Володарю перснів"?

Чутки про новий проєкт чеської Warhorse Studios, відомої за Kingdom Come: Deliverance, з'являються не вперше, але тепер вони отримали несподіване підкріплення. Раніше інсайдер під ніком bertik11 на Reddit стверджував, що студія дійсно займається фентезійною грою, однак вона не пов'язана з "Володарем перснів".

Втім, іншу позицію озвучив Ришард Хойновський – один із ветеранів польської ігрової індустрії, який на початку 2000-х керував розробкою першої частини The Witcher у CD Projekt Red. У подкасті Tolkien Polska він розповів, що, за його джерелами, Warhorse усе ж працює над масштабною RPG у світі "Володаря перснів".

За словами Хойновського, студія має всі необхідні компетенції для такого проєкту. Команда Warhorse спеціалізується на створенні реалістичних середньовічних світів – саме це стало основою успіху Kingdom Come: Deliverance. Тож перехід до фентезійного сеттингу, але з тією ж увагою до деталей, виглядає логічним кроком.

Також з'являється інформація про значні інвестиції. Йдеться приблизно про 100 мільйонів доларів, які нібито надійшли від партнерів з Об'єднаних Арабських Еміратів. Серед можливих інвесторів називають Abu Dhabi Investment Office.

Цікаво, що ще восени джерела порталу Insider Gaming повідомляли: холдинг Embracer Group разом із певною Revenge Studios готує масштабну гру за ліцензією "Володаря перснів". Хойновський припускає, що під цією назвою може ховатися саме Warhorse Studios.

Якщо інформація підтвердиться, майбутній проєкт може стати серйозним конкурентом для Hogwarts Legacy – однієї з найуспішніших RPG останніх років у відомому фентезійному всесвіті.

Поки що жодних офіційних анонсів не було, але кількість непрямих підтверджень зростає. І це означає, що розмови про нову велику гру у світі Толкіна можуть мати під собою цілком реальне підґрунтя.